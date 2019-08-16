الامارات | وصية «بوابة الجمال».. لشفاه محدّدة وناعمة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصت بوابة الجمال «هاوت.دي» المرأة باستعمال قلم تحديد الشفاه «Lip liner»، قبل تطبيق أحمر الشفاه ذي الألوان القوية، من أجل الحصول على نتيجة ساحرة تأسر الألباب.
وأشارت البوابة الألمانية إلى أنه تنبغي تدفئة قلم تحديد الشفاه في اليد لمدة قصيرة قبل استخدامه، مع مراعاة توزيعه باتجاه الداخل بوساطة عود قطني، كي تتسم خطوط التحديد بالرقة والنعومة.
ويمكن أيضاً تزيين الشفاه بالكامل بلون قلم تحديد الشفاه، فبذلك تظل الشفاه ملونة حتى بعد زوال لون أحمر الشفاه المرغوب.
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