الامارات | زيت الخروع.. إكسير جمالي للشعر والرموش

شكرا لقرائتكم خبر عن زيت الخروع.. إكسير جمالي للشعر والرموش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مصفف الشعر الألماني، روبيرتو لارايا، زيت الخروع بأنه بمثابة إكسير لجمال الشعر، مؤكداً أنه يساعد على التمتع بشعر طويل ورموش وحواجب كثيفة.

وأوضح أن زيت الخروع غني بفيتامين E وحمض الريسينوليك، ما يعمل على نمو الشعر ويعتني به من ناحية، ويحمي فروة الرأس من ناحية أخرى. كما يحارب الزيت قشرة الرأس وتساقط الشعر.

وللاستفادة من هذه المزايا الجمالية، ينبغي تدليك الشعر بزيت الخروع وتركه لساعتين ليؤتي مفعوله، ثم يشطف جيداً، وذلك كل يومين إلى ثلاثة أيام للحصول على نتائج ملموسة في غضون أسابيع قليلة.

وبالنسبة للحواجب والرموش، ينبغي وضع الزيت بوساطة أعواد قطنية، وتركه طوال الليل ليؤتي مفعوله، مع مراعاة عدم ملامسة الزيت للعين. ويفضل استعمال زيت خروع عضوي.