الامارات | «الحبتور سيتي».. وجهة مثالية لتجربة إقامة فاخرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبتور سيتي».. وجهة مثالية لتجربة إقامة فاخرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشكل فنادق الحبتور سيتي الفاخرة في دبي وجهة مثالية للتمتع بتجربة إقامة مميزة في عطلة الأسبوع، سواء للعائلات أو الأزواج أو الأصدقاء.

ويقدم كل من هيلتون دبي الحبتور سيتي، وحبتور بالاس دبي، فنادق ومنتجعات إل إكس آر، وفندق ڤي هوتيل، كوريو فنادق من هيلتون، عروضاً على الإقامة تكملها تجارب رائعة في أبرز وجهات الطعام والترفيه مع خدمات فاخرة.

وسيحظى الضيوف بعروض توفيرية عند الإقامة لليلة واحدة في غرفة مزدوجة كبيرة شاملة بوفيه إفطار شهي، وخصماً 40٪ على الطعام والشراب في المطاعم وصالات اللاونج العديدة ضمن الحبتور سيتي، بالإضافة إلى تذاكر لأشهر عرض حي في دبي «لا بيرل باي دراغون».

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