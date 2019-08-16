الامارات | فرقة «ميتاليكا» تتبرع لبناء مستشفى للأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة «ميتاليكا» تتبرع لبناء مستشفى للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرعت فرقة ميتاليكا الموسيقية الأميركية بـ250 ألف يورو لجمعية رومانية لبناء أول مستشفى لعلاج سرطان الأطفال في البلاد.

وقالت جمعية دارويستي فياتا (امنحوا الحياة) على صفحتها على «فيس بوك»، إن التبرع جاء قبل حفل فرقة موسيقى الهيفي ميتال، أول من أمس، وهو رابع حفل للفرقة في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999.

وبدأ البناء في منتصف عام 2018 في المستشفى الواقع في بوخارست، وهو واحد من بضع مستشفيات يتم بناؤها في رومانيا على مدار العقود الثلاثة الماضية. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع العام المقبل، وقدم نحو 260 ألف شخص، ونحو 2000 شركة، تبرعات للمشروع حتى الآن.