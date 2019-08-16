الامارات | مبدع «رياح التغيير»: الأغنية أمل في تحقيق السلام بالعالم

شكرا لقرائتكم خبر عن مبدع «رياح التغيير»: الأغنية أمل في تحقيق السلام بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المغني الألماني الشهير كلاوس ماينه، إنه يرى في أغنية «ويند أوف تشينج» (رياح التغيير) الأمل في تحقيق السلام بالعالم.

وأضاف ماينه، وهو مؤلف كلمات الأغنية ومغنيها مع فرقته الموسيقية الألمانية للهارد روك «سكوربينز»، أن الأغنية التي ودع بها الجيش الألماني رئيسته السابقة أورزولا فون دير لاين، أمس، خلال حفل عسكري كبير، تمثل التكاتف في أوروبا أيضاً.

وتعد هذه النوعية من الاحتفالات الكبرى للجيش الألماني، ويتم فيها تكريم رؤساء الجمهورية الاتحاديين أو المستشارين الاتحاديين أو وزراء الدفاع في حفل وداعهم.

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وتابع ماينه «لم تختر (وزيرة الدفاع الألمانية السابقة) الأغنية بالتأكيد، لأنها أغنية لفرقة تنحدر من منطقة هانوفر مثلها. الأغنية لاتزال تتمتع دائماً بمعنى عميق، لاسيما بالنسبة لمهامها الجديدة على رأس المفوضية الأوروبية.. حلم السلام لايزال حياً من جيل لجيل.. لذلك لا يمكن التوقف عن ذلك».

واستطرد المغني الألماني: «هناك رياح عاتية حالياً، إننا بعيدون تماماً عن التعايش السلمي.. لن نكون جميعاً أقوياء إلا معاً.. لا يمكننا حل مشكلات العصر إلا معاً.. لايزال ذلك أمل الأغنية بعد كل هذه الأعوام».

يذكر أن فون دير لاين تخلت عن منصبها كوزيرة للدفاع، بعدما انتخبت لرئاسة المفوضية الأوروبية، وخلفتها في منصب وزيرة الدفاع الاتحادية بألمانيا، أنيجرت كرامب - كارنباور، التي تشغل منصب رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.