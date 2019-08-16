الامارات | مجموعة «إيكو» المدرسية.. تصاميم مرنة لاختيارات ذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة «إيكو» المدرسية.. تصاميم مرنة لاختيارات ذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع قرب العام الدراسي الجديد، وسعادة الطلبة واستعدادهم لسنة تحمل معها الكثير من الجد والاجتهاد، ولأننا نتمنى لأطفالكم عاماً دراسياً موفقاً ومريحاً نقدم لكم تشكيلة أحذية «العودة إلى المدرسة» من علامة «إيكو».

تتيح المجموعة لأطفالكم المضي قدماً، كونها تجمع ما بين الأناقة والراحة والتهوية، وتعد اختياراً مثالياً يتيح للطلاب تجربة كل الفعاليات التي تحملها السنة الدراسية، من خلال تقديم أفضل ما لديهم.

تقدم المجموعة تصاميم مختلفة للأولاد والبنات، وتتميز أحذية الفتيات بجلودها الناعمة ووزنها الخفيف، كما تم تصميم مجموعة الأولاد بجلود رياضية ومرنة خاصة بعلامة «إيكو»، علاوةً على ذلك تتميز أيضاً بسهولة ارتدائها بما يناسب حركة الطفل ومهاراته. إذا كنتم ترغبون في راحة طوال اليوم وقوة استثنائية تمنح أطفالكم مزيجاً من النشاط والخفة فإن «إيكو» هي الاختيار المثالي الذي سيقدم لكم الكثير.