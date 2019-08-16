الامارات | نهيان بن مبارك يحضر أفراح المحرمي

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك يحضر أفراح المحرمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله محسن بن منيف المحرمي بمناسبة زفاف نجليه، سعيد إلى كريمة سهيل سالم بن منيف المحرمي، وسالم إلى كريمة حسين محسن بن منيف المحرمي، وكذلك زفاف كل من نايف سهيل بن منيف المحرمي إلى كريمة سعيد محمد بن منيف المحرمي، وحمدان محمد المحرمي إلى كريمة زايد بخيت سميح المحرمي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بصالة أفراح الوثبة، عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من الأهل والمهنئين.