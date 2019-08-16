الامارات | أفراح اليماحي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح اليماحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد راشد سعيد اليماحي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة محمد عبيد راشد اليماحي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة أذن للأفراح برأس الخيمة، عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس.

وتخللت الحفل فقرات شعبية ابتهاجاً بالمناسبة.