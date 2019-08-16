ألوان النيون لإطلالة عصرية هذا الموسم

تعتبر ألوان النيون من أكثر الألوان الرائجة في أزياء عام 2019، وأبرزها لون النيون الفوسفوري الذي حضر في منصات عروض الأزياء كثيرًا مؤخرًا، كما ارتدته النجمات كثيرًا على السجادة الحمراء



يمكنك سيدتي أن تضعي هذا اللون ضمن خيارتك عند اختيار إطلالاتك هذا الموسم، إذ أنه سيمنحك الكثير من الجاذبية والحيوية.



وألوان النيون من الألوان التي تتطلب بعض الجرأة لارتدائه، كونه يلفت الأنظار كثيرًا، ويحتاج دقة كبيرة في اختيار درجة اللون ونوعية الأقمشة، كي يُظهر الإطلالة بكامل الأناقة والعصرية والحيوية، لذلك إن كنت تتمتعين بشخصية جريئة، تألقي بألوان النيون بكل ثقة.



ويتطلب ارتداء ألوان النيون بعض القواعد الأساسية لتنسيقه بطريقة أنيقة، سنقدمها لكِ كي نساعدكِ في التألق بألوان الصيف الرائجة .

اختاري قطعة واحدة

النيون مع الجينز

كما سبق وذكرنا، فإنّ ألوان النيون جريئة للغاية من ناحية اللون، ولا تتحمل معها جرأة في التصميم، لذا قد يكفي ارتداء قطعة واحدة منه في مجمل إطلالتِك، مثل التوب أو القميص أو التنورة أو الإكسسوارات. وتفادي ارتداء أكثر من قطعة بهذا اللون، إن كنتِ من المبتدئات أو الخجولات في ارتداء هذا اللون كي تعتادي عليه أولًا، ويمكنكِ بعدها إضافة الملحقات من القطع، ودمجها مع بعضها.

Advertisements

نسقي النيون مع ألوان محايدة

يجب عليكِ أن تنسقي ألوان النيون مع ألوان محايدة تعمل على التخفيف من حدة جرأتها، مثل الأسود والأبيض والبني، أو النيود، ما يمنح اطلالتكِ التوازن والأناقة، من دون أن تظهري بإطلالة متوهجة أو مبالغة.

القطعة الكاملة من النيون

في حال كنتِ من الشابات الجريئات في إطلالاتهنّ، يمكنكِ سيدتي أن تختاري ألوان النيون في قطعة متكاملة خاصة في مناسبات الصيف، كارتداء بدلة باللون نفسه، أو فستان بلون واحد من النيون.

النيون وشكل جسمك

تُعتبر ألوان النيون من الألوان الفاتحة التي توحي بزيادة الوزن، لذلك إذا كان لديكِ شكل جسم كمثرى، استخدمي ألوان النيون للجزء العلوي، أما اذا كان لكِ أرداف ممتلئة، فالتوب النيون يعمل على تحقيق التوازن فى شكل جسمِك، وإن كنتِ تتمتعين بشكل مثالي للجسم مع منحنيات مناسبة، فيمكنكِ ارتداء النيون في المنطقة التي ترغبين بها.

قد يهمك أيضاً :