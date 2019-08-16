ماركات الأزياء التي أختارتها الفاشونيستا العرب في عيد الأضحى

احتفل المشاهير بعيد الأضحى على الأنستجرام بطريقتهم الخاصة فمنهن من قررت قضاء العطلة بالسفر، والبعض الأخر بشكل تقليدي كالجميع، لكن ليس هذا فقط ما كان يشغل بالنا، أزياء العيد الخاصة بالمشاهير بالتأكيد هو ما يهمنا، لذا آتينا بأفضل الأزياء والماركات التي ارتداتها المشاهير في عيد الأضحى.

فرح الهادي

ارتدت فرح الهادي بنطال اسود مع blouse باللون الأزرق بخامة لامعة من leal daccarett أضافت له حقيبة صغيرة بنفس اللون من Hermès وصندل كعب صيفي باللون الأسود من Manolo Blahnik.

العنود بدر

ارتدت العنود أو فوزازا Beach dress كاش مايوة ماكسي بأكمام طويلة من الشيفون باللون الأخضر مع طباعة الورود باللون الوردي من Alexis.

دلال الدوب

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أما عن الفاشينستا المحجبة دلال الدوب فقد ارتدت بدلة صيفية باللون البيج من تصمص حصة الفاسي مع حقيبة ديور saddle باللون البني وحذاء كلاسيك باللون الأسود مناسب مع ازرار البدلة.

فاطيمة المؤمن

أرتدت فاطيمة المؤمن بدلة ملونة باللون البنفسجي الباستيل من boohoMena مع حقيبة حقيبة صغيرة باللون الأبيض من L'AFSHAR، وصندل باللون الأبيض والأسود من ASOS مع blouse باللون الأبيض من قماش الستان.



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