يرتبط الفنان شريف منير ببناته بعلاقة خاصة، ويظهر ذلك جليا في حديثه عنهن دوما في وسائل الإعلام والبرامج المختلفة التي يظهر فيها.
وآخر ظهور للفنان شريف منير كان عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة تجمعه بابنته.
تلك الصورة أظهرت "كاميليا"، كما أوضح شريف منير، وهي "آخر العنقود" بحسب وصفه، وكتب في تعليقه على الصورة، "بحبها".
لاقت الصور تفاعلا كبيرا من قبل رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكان من بين تلك التعليقات، "ما شاء الله شبه بنت أسما أوي والاتنين طالعين قمر لأسما"، وقال متابع في تعليق آخر: "قمر"، و"كميلة أوي ما شاء الله ربنا يبارك".
وكان الفنان شريف منير شارك ابنته أسما شريف منير تقديم برنامج "أنا وبنتي" الذي عرض على قناةON E .
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. شريف منير ينشر صورته مع "آخر العنقود".. ومتابعون: شبه بنت أسما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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