صور.. بـ"جيبة ترتر" و"أوف شولدر".. إيمي سمير غانم في ستايل جديد

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جيبة سوداء من الترتر اللامع الكبير، عليها جاكيت جينز "كت"، و"بوليرو أوفشولدرز"، هكذا أطلت الفنانة إيمي سمير غانم بستايل جديد كليا عن الذي اعتادت ارتداءه.
وشاركت إيمي جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بهذا الستايل، الذي أكملته بشعر منسدل، وحذاء من اللون الأسود له كعب عال شتوي.
توفيق الملابس كان لـ الستايلست عبير الأنصاري، تسريحة الشعر بأنامل هيثم دهب، الميكب لمسات ياسمين عبدالنبي، أما التصوير بعدسة شريف قمر.
جمهور إيمي سمير غانم تفاعل معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها، "حياتيييييي من أجمل جلسات التصوير اللي عملتيها بجد واو ما شاء لله يا قلبي"، و"قمررر قمرررر ما شاء الله فوتوسيشن رووعة ومختلف".
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