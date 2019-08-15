تحدثت الفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار الكبير هاني مهنا، عن علاقتهما الأسرية والصداقة التي تربطهما، وذلك خلال حوارهما في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مؤكدة أنها تغير عليه أكثر من والدتها.
ودخل هاني مهنا وابنته هنادي مهنا، في مبارزة فنية من خلال العزف والغناء، حيث أدت الأخيرة مجموعة من الأغاني منها بتونس بيك للمطربة الكبيرة وردة الجزائرية.
وأكدت هنادي، أنها لا تجيد غناء الأغاني العربية، خاصة أن والدتها فرنسية الجنسية وعاشت فترة كبيرة في الخارج، ما دفع والدها أن يعزف موسيقى عربية وهي تغني باللغة الأجنبية.
وفي الوقت ذاته أكدت هنادي، أنها طباخة ماهرة بحكم أنها عاشت بمفردها، منوهة أن والدتها فرنسية الجنسية، ولكنها تجيد الطبخ المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر هنادي عن علاقتها بوالدها هاني مهنا: "بغير عليه أكتر من ماما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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