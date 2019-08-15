منال تطلب الطلاق: "جوزي بيسيب البيت لو زارنا حد من أهلي"

رفعت "منال.ز.ف"، ربة منزل، دعوى طلاق للضرر ضد زوجها في محكمة الأسرة بأسيوط، بعد فشلها في إقناعه بأنها لا يمكنها منع أهلها من زيارتها، كما أنها لا يمكنها الامتناع عن زيارتهم.

وقالت الزوجة في دعوى التطليق للضرر، إن زوجها "م.أ.ع" تزوجها منذ 4 أعوام، ومنذ زواجهما وكل ما جاء أحد من أهلها لزيارتها يترك المنزل ولا يعود إلا بعد مغادرتهم المنزل، ما يضعها في موقف محرج معهم.

وأضافت في مذكرة الدعوى التى تقدمت بها، أن "ذلك كله بسبب مشادة كلامية كانت قد وقعت بين زوجي وشقيقي يوم الزفاف، ومنذ ذلك اليوم وهو يعادي أهلي على الرغم من محاولاتهم المستمرة للقرب منه والهدايا، التي يحملها لي في كل زيارة".

وأشارت إلى أنها قامت بتوسيط والديه من أجل أن يتراجع عن أفعاله مع أهلها إلا أنه رفض وأصر على رأيه فقررت الزوجة رفع دعوى طلاق.