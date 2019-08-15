إطلالات بأجمل الفساتين الجذابة لنجمات هوليوود في حفل "اليونيسف" الخيري

أقامت منظة اليونيسف UNICEF العالمية حفلاً خيرياً في جزيرة سردينيا الإيطالية، وقد حضر الحفل عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود الذين، ومثل العادة، اعتمدوا الإطلالات الفاخرة والتنسيقات الأنيقة، وكون الحفل صيفيا وعلى جزيرة تعتبر من أبرز الوجهات السياحية، فقد شاهدنا الكثير من الإطلالات المنعشة ذات الطابع العصري والمميز. وقد لفتتنا بشكل خاص خيارات النجمات من الفساتين البراقة أو فساتين الكشكش الأنثوية وغيرها من الإطلالات. وقد جمعنا بالصور أجمل فساتين نجمات هوليوود التي تألقن بها في حفل اليونيسف.

أدريانا ليما في فستان من رامي قاضي

عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة “أدريانا ليما” Adriana Lima كانت من أوائل الحاضرين للحفل، وقد اختارت لهذه المناسبة فستانا براقا بألوان تجمع بين الأزرق والبنفسجي من المصمم اللبناني الشاب “رامي قاضي”Rami Kadi بقصة ضيقة ومستقيمة مكشوفة الأكتاف، وقد اختارت معه صندل كعب عالٍ فضي وأقراطا ماسية لافتة.

فانيسنا هادجنس في فستان أسود وأبيض

النجمة الشابة “فانيسا هادجنس” Vanessa Hudgens جمعت في اطلالاتها بين عدد من صيحات الموضة، وأبرزها الأقمشة المنقطة والكشكش وبدت مثل راقصات الفلامنكو، حيث أنها اختارت فستان سهرة بقصة ذيل السمكة باللونين الأسود والأبيض بقصة الكورسيه من الأعلى مع كشكش على التنورة، وزينت اللوك بمجوهرات ماسية فاخرة.

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حليمة عدن في لوك محتشم باللون الأبيض

عارضة الأزياء السمراء الجميلة “حليمة عدن” Halima Aden دائماً ما تحضر الحفلات والمناسبات الكبيرة بإطلالاتها الأنيقة ذات الطابع المحافظ والمحتشم، مثل اللوك الذي اختارته لهذا الحفل وكان عبارة عن فستان بقصة المعطف باللون الأبيض بياقة عالية وأكمام طويلة وحزام قماشي على الخصر. وقد زينت اللوك بتربان باللون الأصفر، أضافت من خلاله لمسات من الحيوية، وحقيبة يد من الريش والجلد باللون الأبيض أيضاَ.

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