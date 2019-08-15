5 طرق للحصول على أوميجا 3 .. ليس من بينها السمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:
تعتبر أحماض أوميجا 3 من العناصر المفيدة والهامه للجسم ، والتي يمكن الحصول عليها من الأسماك والمكسرات، ولكن كيف يحصل النباتيون عليها أو من يفضلون اللحوم الحمراء عن الأسماك؟ .
هناك عدة عناصر نباتية تحتوي على أحماض أوميجا 3 وفقا لما ذكره موقع onlymyhealth، نرصدها فى الصفحات التالية:
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