"التوربان والمنسدل".. كملي أناقتك في المصيف بأبرز لفات الحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تحرص أغلب الفتيات عادةً خلال فصل الصيف على الظهور بأجمل ملابس البحر بمختلف الألوان والتصاميم، لكن المُحجبة منهن تحتار بشأن إطلالتها على الشاطئ، لأنها ترغب في الظهور بإطلالة مميزة بألوان الصيف الزاهية، ولفة حجاب تتسم بالبساطة، ومواكبة لأحدث صيحات الموضة.

لذا يستعرض لكم الخليج 365 خلال النقاط التالية أبرز طرق لفات الحجاب التي تناسب البحر والذهاب إلى الشواطئ وبلمسات عصرية، وفقًا لـ vogue.

1- الحجاب التركي

الطريقة المستوحاة من الحجاب التركي، ومن أبرز صيحات الموضة، وتتميز بسهولة تنفيذها، كما أنّها تناسب النساء من مختلف الأعمار، عليك الاعتماد فيها على الـ"بندانه".

2-لف الحجاب مع ترك أطرافها حره

هي أحد لفات الحجاب البسيطة وتحتاج إلى تثبيت الحجاب من المنتصف وترك الاطراف حرة على الاكتاف والأخر في الأمام.

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3- لفة الحجاب المنسدلة

يتم لف الحجاب بسهولة عن طريق وضع الحجاب على الرأس بحيث يكون طرفان الحجاب متساويين، وتغطية الشعر وجزء من الجبين بـ"بندانة" ثم لف الطرفين بشكل عكسي حول الرقبة دون دبابيس، وترك أطراف الحجاب إلى الخلف.

4- التوربان

التوربان من أبرز صيحات الحجاب التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وتميزت بتصاميم وألوان عديدة.

5-لفة الإسكارف المربع

بإسكارف أو ايشارب مربع صغير يمكنك تغطية شعرك على البحر، من خلال لف الاسكارف من مؤخرة الرأس لبدايته، وهي طريقة عكس الطرق التقليديه ليبدو الاسكارف كتربون.