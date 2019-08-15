فيفي عبده تدخل المستشفى بسبب "تسمم".. والأطباء يمنعونها من الحفلات

تعرضت الفنانة فيفي عبده لوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى لتجري عددا من الفحوصات على أيدي الأطباء الذين أمروها بالراحة، حسبما نشرت "روسيا اليوم".

وتبين أن الراقصة أصيبت بالتسمم بعد تناولها وجبة مجهولة المصدر، ما أصابها بنزلة معوية حادة، وأجرى لها الأطباء عددا من الفحوصات ومنعوها من تناول الطعام من خارج المنزل تلك الفترة، فضلا عن عدم المشاركة في حفلات مقبلة.

وتعرضت فيفي عبده لآلام حادة في المعدة، استدعت نقلها مباشرة للمستشفى، الذي كشف تعرضها للتسمم ومنعها من تناول أطعمة جاهزة.

وكان آخر ظهور لفيفي عبده منذ عدة ساعات فقط عبر "إنستجرام"، حيث نشرت فيديو لها وهي ترقص مرتدية فستانا لامعا من اللون الأسود.