صور.. نسرين أمين مع مي سليم على البحر: بحبك

شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جمعتها بالفنانة مي سليم. وأطلت الفنانتان بملابس البحر، ونظارة شمسية وشابو "قبعة"، وكانا على الرمال في الساحل الشمالي، وإكسسوارات ذهبية، ومايوهات باللون الأحمر والأسود. وأرفقت نسرين أمين الصور بتعليق "بحبك"، لترد عليها مي سليم في تعليق آخر: "بحبك أوي أوي"، ويتفاعل معهما عدد كبير من الجمهور والمتابعين. Advertisements وكان من بين التعليقات، "قمرات والله"، و"بحبكم أوي". وكان آخر أفلام نسرين أمين هو مشاركتها في الجزء الثاني من "ولاد رزق"، وتحرص دوما على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية.

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