فيديو.. ياسمين رئيس بـ"الراستا" في أحدث ظهور.. ومتابعون: بتقلد توبا التركية

بفيديو بدت فيه صامتة، شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث تسريحة لشعرها.

وكانت ياسمين تسير وسط ما يشبه الغابة، أو الحدائق، وركزت التصوير "السيلفي"، على شعرها، الذي صففته على طريقة "الراستا" الأفريقية، وكان كله من الضفائر، مع عمل تسريحة "القططين" الشهيرة بالراستا.

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وتفاعل جمهور ومتابعو ياسمين رئيس معها عبر الإعجابات والتعليقات، والذين شبههوها بالنجمة التركية "توبا"، حيث قال أحد متابعيها في تعليق: "بتقلد توبا التركية"، وقال آخر: "هي بتعمل زي توبا ليه".

وهاجمها آخرون معتبرين تلك التسريحة لا تليق عليها، "مش لايق عليكي خااالص"، وقال آخر: "إيه اللي انتي عاملاه ده مش حلو".

وتحرص ياسمين رئيس على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية، وأحدث صيحات الموضة والتسريحات التي تقوم بها، وتثير الجدل من حين لآخر بسبب جرأتها.