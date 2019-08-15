بسبب الموبايل.. مصري وزوجته في قسم بالكويت: ضربتها

الخلافات الزوجية المصرية هي نفسها في كل مكان، امتدت من الداخل إلى الكويت، حيث تلقى مركز شرطة محضرا من زوجة حررته ضد زوجها واتهمته بضربها.

القصة بدأت عندما تابعت الزوجة زوجها لتعرف الرقم السري الذي يضعه لهاتفه المحمول حتى حفظته، واستغلت انشغال زوجها وبدأت في تفتيش الهاتف المحمول.

دخل الزوج على حين غفلة من زوجته ووجدها تتجسس على ما يوجد بالهاتف، ما أشعل غضبه وبدأ في ضربها بعنف قررت على إثره تحرير محضر بالضرب ضده، حسبما نشرت صحية "الراي" الكويتية.

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وقال مصدر أمني نقلا عن الجريدة، إن السيدة "أحضرت تقريراً طبياً يفيد بإصابتها بكدمات في الوجه والرقبة"، واعترف الزوج بضرب زوجته الثلاثينية بسبب تفتيشها في هاتفه المحمول.

رجال الأمن سجَّلوا قضية اعتداء بالضرب، وأفاد مصدر أمني بأنه "تمت إحالة الطرفين مع القضية إلى جهة التحقيق لإخضاع الزوج المتهم للتحقيق في الاتهام المنسوب إليه من قبل زوجته".