تهدف لوقف نسل البشر..جماعات تناهض الإنجاب

لديهم قناعة كبيرة أنه لا ينبغي إنجاب أطفال أكثر من ذلك، إيمانًا منهم بأن الجنس البشري يجب أن ينقرض، هكذا يتبنى بعض الأفراد ممن يطلقون على أنفسهم "جماعات مناهضة الإنجاب"، والتي تهدف لضرورة أن يتوقف البشر عن الإنجاب.

وحسب تقرير نشرته "بي بي سي عربي"، أن هذا الفهم يندرج ضمن فلسفة تسمى "مناهضة الإنجاب"، ورغم أن الفكرة تعود إلى اليونانيين القدماء، إلا أنها حصلت مؤخراً على دعم كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث هناك العشرات على "رديت" و"فيسبوك" أسسن مجموعات لمناهضة الإنجاب يضم بعضها آلاف الأعضاء.

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فكرة هذه تحتاج إلى مبررات قوية وأساليب مقنعة ومتنوعة، وهو ما تستخدمه تلك المجموعات، إذ أن هؤلاء ينشرون حول العالم بعض الأفكار من بينها مخاوف تتعلق بوراثة الجينات، أو عدم الرغبة في أن يعاني الأطفال، فضلا عن القلق بشأن الكثافة السكانية والبيئة.

وفي موقع "رديت" تضم مجموعة " r/antinatalism" ما يقرب من 35 ألف عضو، في الوقت الذي تضم مجموعة "just one" وهي واحدة من أصل عشرات المجموعات على فيسبوك، أكثر من ستة آلاف من المناهضين للإنجاب.

بالرغم من أن تلك الجماعات هامشية، إلا أن بعض أفكارهم، لاسيما تلك المتعلقة بوضع الأرض، أخذت تدخل في مجرى المناقشات العامة السائدة، إلا أنهم يحرصون على التركيز على قضيتهم الأساسية وهي وقف تناسل البشر.