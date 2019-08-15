الطقس الحار سلاح ذو حدين لمرضى الضغط.. هكذا تتعامل معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي
يسود البلاد اليوم الخميس طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على مدن الصعيد، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 41 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية.
ويؤثر ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير على مرضى الضغط حيث يعرضهم للإصابة بالجلطات، لذا يقدم الكونسلتو في السطور التالية مجموعة من الإرشادات لمرضى الضغط لمواجهة الموجة الحارة.
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