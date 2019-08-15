في الموجة الحارة.. 9 أخطاء صحية يرتكبها المصيفون على الشاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي
تدفع الموجات الحارة كثيرون إلى السفر لمناطق ساحلية، للاستمتاع بالمياه، إلا أن تأثير أشعة الشمس الضارة ربما يسبب مضاعفات غير مرغوب فيها.
وإليك بعض العادات الخاطئة التي يرتكبها المصيفون على الشواطئ وسط ارتفاع حرارة الطقس، ما يعرضهم لمشكلات صحية عديدة، وفقًا لموقع "USA today":
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