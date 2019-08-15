لماذا نشعر بالجوع بعد تناول هذه الأطعمة مباشرةً؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سمية عبد الهادي

بعض الأشخاص يتناولون وجبات دسمة أو مليئة بالسكريات، ورغم ذلك يشعرون أنهم بحاجة إلى مزيد من الطعام، حتى لو تناولوا المزيد يظل الشعور بالجوع يلاحقهم.

يستعرض لكم "الخليج 365" في السطور التالية الأسباب التي تفسر الشعور بالجوع بعد تناول أطعمة معينة، وفقا لتصريحات الدكتور هاني جبران، أخصائي تغذية.

- المعجنات

تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، التي يعمل الجسم على حرقها سريعًا، ولتجنب هذا يفضل استبدال تلك الأطعمة بالبيض المسلوق أو الجبن.

- السكريات

تحتوي على العديد من السعرات الحرارية، التي يقوم الجسم بحرقها سريعا، فضلا عن كونها لا تساعد في وصول الدم إلى الدماغ بصورة جيدة، وهو ما يترتب عليه اضطراب منطقة الضخ المسؤولة عن افراز الببتيدات العصبية، وهي مادة تتحكم في الشهية، لذلك يفضل استبدالها بالفاكهة مثل التفاح أو الكمثرى.

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- تناول منتجات الألبان منزوعة الدسم

لا تحتوي على الألياف التي تعمل على تعزيز الشعور بالشبع، لذلك يفضل تناول المنتجات كاملة الدسم، ومعها بعض قطع الفاكهة، فعلى سبيل المثال تناول حبة من التفاح أو بعض حبات من الفراولة، لأنهما يشعران بالشبع.

- شرائح البطاطس

تعمل البطاطس على تعطيل عمل هرمون "الليبتين" المسؤول عن الإحساس بالامتلاء، لذلك يفضل تناولها مع طبق من "السلطة" أو بعض شرائح اللحم.

- الوجبات السريعة

لا تُشعر هذه الأطعمة متناولها بالشبع، لكونها تعمل على رفع نسبة السكر بالجسم، وهو ما يخلق رغبة في تناول المزيد من الطعام، لذلك يفضل تناول بعض الخضروات مع شرائح اللحم الطازجة، والمعدة بالمنزل لضمان صحتها، فهي تحقق الشعور بالشبع لوقت أطول.