مكياج ناعم..خفيف ومبهر في الوقت عينه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أغسطس 2019 07:37 مساءً - جميعنا يعلم أن المكياج يهدف إلى تجميل الإطلالة وجعلها أكثر جاذبية، لذا يكون الحرص شديداً على تنسيق الألوان واختيار الأسلوب المناسب لكل سيدة. إلا أن هذه الخيارات تختلف عندما يتعلق الأمر بـ مكياج المراهقات واليانعات في السن. فما يليق بسيدة ناضجة لا يناسب إطلالات الفتاة في سن العشرين مثلاً، لذا فإن كل العلامات التجارية، تخصّص مستحضرات بتركيبة خفيفة وناعمة، تليق بهذه السنّ وتمنح المراهقات مكياجاً ناجحاً وناعماً في الوقت نفسه.



إليك أبرز المستحضرات التي تتيح للفتاة المراهقة تطبيق مكياج مناسب.

لا للفاونديشن



كريم الأساس أو الفاونديشن، ليس الخيار الأفضل بالنسبة إلى البشرة الشابة. فتركيبة هذا المستحضر تكون قاسية على بشرة المراهقات كما أن الهدف من استخدامه هو تغطية الشوائب التي نادراً ما توجد على بشرة شابة. لذا من الأفضل اختيار تركيبة أنعم، لطيفة على البشرة وتمنحها لوناً جذاباً ومتجانساً. ستجدين هذه التركيبة الناعمة في مجموعات كريمات الترطيب الملوّنة أو مجموعات الـBB Cream التي قدّمتها معظم العلامات التجارية والتي تناسب بشرة المراهقات بامتياز.

بإمكانك أن تختاري Maybelline Dream BB Fresh

Maybelline Dream BB Fresh



الكونسيلر



يمكنك استخدام الكونسيلر لتغطية آثار حب الشباب التي غالباً ما تبرز على بشرة الفتيات في سن المراهقة. بإمكانك أن تختاري كونسيلر بتركيبة خفيفة وناعمة، يساهم في إخفاء آثار الشوائب بطريقة طبيعية.

يمكنك أن تختاري خافي العيوب من Nars Radiant Creamy Concealer

Nars Radiant Creamy Concealer



البلاش الكريمي



تألقي بسحنة مشرقة مع اختيار بلاش بتركيبة الكريم الناعمة، إذ يسهل مدّه على البشرة. هذه التركيبة ستمنح بشرتك وهجاً لافتاً مع الحفاظ على لمساتها الشابة والبريئة.

اختاري NYX Professional Makeup Rouge Cream Blush

NYX Professional Makeup Rouge Cream Blush



ظلال عيون بألوان طبيعية



لوحة ظلال العيون المحايدة هي ضرورة في حقيبة كل فتاة مراهقة لإضفاء مظهر جذاب على مكياج عينيها. اختاري ألواناً بدرجات زاهية من البيج والزهري والزهري الخشبي... لتحافظي على ملامحك البريئة والجذابة.

بإمكانك أن تختاري لوحة ظلال عيون Covergirl Nudes TruNaked

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ظلال عيون Covergirl Nudes TruNaked



لا للأيلاينر



استخدمي قلم كحل أسود بدلا من الأيلاينر، فهذا الأخير سيزيد من حدّة مكياج عينيك. استخدمي قلماً داخل العين أو بإمكانك أن ترسمي جناحين قصيرين عند طرفي عينيك لمزيد من اللمعان.

اختاري قلم كحل Urban Glay 24/7 Glide-On Eye

قلم كحل Urban Glay 24/7 Glide-On Eye



الماسكرا



تعتبر الماسكرا المستحضر الأبرز في مكياج المراهقات حتى أنهن يستخدمنها من دون تحضيرات مسبقة، كروتين في إطلالاتهن اليومية. اختاري ماسكرا تزيد كثافة رموشك وتجعلها تبدو جذابة إنما طبيعية.

اختاري ماسكرا Maybelline Volum Express Colossal

ماسكرا Maybelline Volum Express Colossal



الغلوس أفضل أحمر شفاه



تركيبة الغلوس هي الأنسب لملامح الفتاة المراهقة إنما عليها أن تختار الدرجات الناعمة والزاهية كالبيج والزهري وأن تتجنّب الألوان الداكنة والجريئة كالأحمر والتوتي والبنفسجي...

يمكنك أن تختاري أحمر شفاه NYX Cosmetics Butter Gloss

أحمر شفاه NYX Cosmetics Butter Gloss

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