بعد نصيحة "100 مليون صحة" بتناوله.. فوائد فيتامين C الصحية

نشرت اليوم مبادرة "صحتنا في أسلوب حياتنا"، وهي إحدى المبادرات الرئاسية لحملة "100 مليون صحة"، بضرورة تناول فيتامين C، بشكل صحي، خاصة بعد انقضاء أيام عيد الفطر المبارك، لفوائده الكبيرة في عملية الهضم، وكذلك لفوائده الصحية.

ويقدم لك موقع "هن"، الفوائد الصحية لفيتامين (ج)، بحسب موقع "مديكال نيوز توداي".

القلب

تشير بعض الأدلة إلى أن فيتامين C قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أو مضاعفاتها.

حيث تشير إحدى الدراسات إلى أن الأشخاص، الذين يستهلكون المزيد من فيتامين (ج) يقل لديهم خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

باحثون آخرون غير مقتنعين بأن فيتامين C وحده يحسن صحة القلب، بل يجب تناول المزيد من الفواكه والخضروات والتي يمكن أن يساعد في تعزيز صحة القلب من خلال توفير مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف.

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المناعة

فيتامين C له تأثير مناعي يمكن أن يساعد الجسم، على مقاومة الأمراض، مثل نزلات البرد.

وجدت إحدى الدراسات أن فيتامين C ساعد في منع الالتهاب الرئوي، وتشير نتائج دراسة على الحيوانات إلى أن فيتامين C يلعب دورًا في الحد من التهاب الرئة الناتج عن الأنفلونزا.

السرطان

تقليل خطر بعض أنواع السرطان، فيتامين C مضاد للأكسدة، لذلك يمكن أن يمنع الضرر الناجم عن الجذور الحرة. هذا قد يساعد في منع الأمراض مثل السرطان.

وجد تحليل أن فيتامين (ج) مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأنواع معينة من ورم الدماغ، وقررت دراسة أخرى أن جرعات عالية من فيتامين C تعوق نمو أورام القولون والمستقيم في الفئران.

كما أن ارتفاع تناول فيتامين (ج) ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة.