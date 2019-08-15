الامارات | «هارفارد» تحذر: البيتزا والوجبات السريعة تهدّد خصوبة أبنائكم

شكرا لقرائتكم خبر عن «هارفارد» تحذر: البيتزا والوجبات السريعة تهدّد خصوبة أبنائكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت أخصائية في التلقيح الاصطناعي إلى الالتفات لأهمية تناول الأطعمة الصحية واتباع نظام غذائي متوازن للمراهقين، مشيرة إلى دراسة أجرتها جامعة هارفارد كشفت عن التأثير السلبي لكثرة تناول الوجبات السريعة على عدد الحيوانات المنوية والخصوبة عموماً.

ووفقاً للدراسة، فلقد ثبت العلاقة بين زيادة تشخيص إصابة الرجال بنقص عدد الحيوانات المنوية وتلف خلايا الخصية المنتجة للحيوانات المنوية واستهلاك كميات كبيرة من الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون والتي تحتوي على المواد الحافظة مثل البيتزا والبطاطا واللحوم الحمراء واللحوم المصنعة خلال فترة المراهقة.

ومن خلال الدراسة، ثبت أن الشباب الذين تناولوا طعاماً غير صحي وغني بالدهون كالوجبات السريعة غالباً ما يقل عدد الحيوانات المنوية لديهم.

من جهتها، قالت أخصائية التلقيح الاصطناعي في عيادة اي في اي أبوظبي الدكتورة لورا ميلادو: «تشير الدراسة إلى خطورة الآثار المترتبة على اتباع نمط حياة غير صحي خلال فترة المراهقة والشباب. ولكن الأمر لا يرتبط بالصحة العامة فحسب، بل يتعلق هذه المرة بخصوبة الذكور، فعلى الرغم من أن الخصوبة أمر لا يفكر به المراهقون كثيراً، إلا أن النتائج يجب أن تثير القلق على مستقبلهم».

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وذكرت الأخصائية أن ما يقرب من 40% من جميع حالات العقم سببها القضايا المتعلقة بالذكور وانخفاض عدد الحيوانات المنوية والتي تصنف كمسبب أول لعقم الرجال.

وأغلب هذه الحالات تكون بحاجة إلى أحد طرق المساعدة على الإنجاب لزيادة فرص الحمل. وأحد هذه العلاجات هو حقن الحيوانات المنوية داخل البويضة (ICSI) الذي يتم إجراؤه كإضافة إلى دورة علاج التلقيح الاصطناعي.

وأضافت ميلادو: «نأمل أن تؤدي نتائج الدراسة الأخيرة إلى إحداث تغيير في رفع الوعي وإحداث تغيرات ملموسة حيال ذلك الأمر، فالأمر يتعلق بصحتنا العامة فلقد أصبح تناول نظام غذائي صحي والمشاركة في أسلوب حياة متوازن أمر حتمي يجب أن يلتفت إليه».