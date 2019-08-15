محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي: أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أحدث تصنيف لأفضل الأنشطة والرحلات المغامرات حول العالم، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها قناة Dave البريطانية، وذلك احتفالاً بإطلاق مسلسلها الجديد، Expedition with Steve Backshall. وتربعت على تلك القائمة نشاط تسلق جبل كليمنجارو في تنزانيا والذي يعد الأعلى ارتفاعاً في قارة أفريقيا كأفضل مغامرة في العالم، و جاءت رحلة إلى ماتشو بيتشو أو القلعة الضائعة في بيرو، على طريق الإنكا، في المركز الثاني، فيما حصلت رحلة ركوب قارب مطاطي في الأخدود العظيم على المركز الثالث. يستعرض لكم الخليج 365 خلال النقاط التالية بـ"الصور" أفضل 10 رحلات المغامرة حول العالم: 1- تسلق جبل كليمنجارو - تنزانيا 2- رحلة إلى ماتشو بيتشو - طريق الإنكا 3- جراند كانيون – أريزونا Advertisements 4- تسلق بركان ثرينوكاجيجور - أيسلندا 5- استكشاف كهوف سون دونج – فيتنام 6- ركوب زلاجات تجرها الكلاب لمشاهدة أورورا بورياليس – النرويج 7- التجديف في القطب الشمالي - جرينلاند 8- الوصول إلى قاعدة معسكر إفرست - نيبال 9- الإبحار في القطب الجنوبي 10- الغوص في قفص مع أسماك القرش - كيب تاون - جنوب أفريقيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث تصنيف.. إليك قائمة بأفضل رحلات المغامرة حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.