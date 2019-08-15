عبوات الشاي وكريمات اليوريا.. نصائح للتخلص من الهالات السوداء

بقع داكنة اللون، تحيط العينين، تُعرف باسم "الهالات السوداء"، تؤثر على نفسية الفتيات وتقلل من ثقتهن بأنفسهن، وهو ما يدفع الكثير منهن للبحث عن طرق فعالة للتخلص من تلك الهالات.

ونشرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، مجموعة نصائح علمية من خبيرة التجميل الألمانية مونيكا فرديناند، وأخصائي الأمراض الجلدية الدكتور ماركوس شتاينرت، للمساعدة على التخلص من الهالات السوداء، وهي كالتالي:

1. استخدام كريمات الترطيب التي تحتوي على اليوريا أو حمض الهيالورونيك أو خلاصة الألو فيرا، ووضعها حول العينين برفق.

2. وضع عبوة شاي مثلج على العين لدقائق.

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3. النوم لمدة لا تقل عن 6 ساعات يوميا، وشرب الماء باستمرار طوال اليوم، وتناول وجبات صحية متوازنة.

4. إجراء فحص دم شامل، لمعرفة إذا كانت هناك أمراض الكلى أو الإصابة في الغدة الدرقية، تؤدي إلى ظهور الهالات أسفل العينين.