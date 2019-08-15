9 معلومات عن هويدا مصطفى عميدة "إعلام القاهرة" الجديدة

امتدادًا لتمكين المرأة في كافة المناصب والاعتماد عليها شأنها شأن الرجل، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية بتعيين عدد من رؤساء الجامعات وعلى رأسهم هويدا سيد علي محمد مصطفى عميدًا لكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وتقدم "هُن" أبرز المعلومات عن الدكتورة هو هويدا سيد على، نقلا عن الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للثقافة:

- حصلت على الشهادة الابتدائية والإعدادية من مدرسة الراهبات الفرنسيكانيات الفرنسية، أما الثانوية العامة فحصلت عليها من مدرسة "المير دي ديو" الفرنسية.

- عملت معيدة بقسم الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، في 21/11/1984.

- أستاذة ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون السابق بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

- شغلت منصب عميد المعهد العالي للإعلام.

Advertisements

- شغلت منصب رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون السابق بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر.

- ترأست قسم الإذاعة والتليفزيون بالأكاديميّة الدوليّة لعلوم الإعلام.

- عملت رئيسا لمركز التدريب والتوثيق الإعلامي بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

- شغلت منصب عميدة المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديميّة الشروق.

- تولت منصب القائم بأعمال وكيل كلية الإعلام لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بدءا من 12 سبتمبر 2018 وحتى الآن.