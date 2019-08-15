"القومي للمرأة": تلقينا 6 شكاوى تحرش في عيد الأضحى

تلقى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، 6 إخطارات بتعرض فتيات للتحرش الجنسي، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال الخط المختصر للمكتب رقم 15115، في إطار حرص المجلس على مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة وخاصةً التحرش في الأعياد والمناسبات.
وذكر "القومي للمرأة"، في بيان له اليوم، أن الشكاوي زادت خلال يومي عيد الأضحى المبارك الأول والثاني، بينما لم يتلقى المجلس بلاغات بالتحرش، خلال ثالث ورابع أيام العيد.
وبدورها، أوضحت أمل عبدالمنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة، أنهم تلقوا ثلاثة شكاوى، من محافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا، خلال أول أيام العيد، ليستمعوا إلى العدد نفسه من الشكاوى بمحافظات المنوفية والإسكندرية والغربية، في ثاني أيام العيد.
وتابعت "عبدالمنعم"، أن المكتب تلقى خلال عيد الأضحى، عددا أخرا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وتنفيذ الأحكام والضمان الاجتماعي، وجرى إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة.
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