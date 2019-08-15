الياقوت الأزرق يُعد من المجوهرات التي تمنحك إطلالة ملوكية

الياقوت الأزرق هو من المجوهرات التي تمنح المرأة اطلالة ملوكية لا مثيل لها.



هذا الحجر الفاخر يعكس أجواء مترفة على كل من ترتديه ولها ذبذبات ايجابية على الشخصية. لذا تعلمي طرق ارتدائه بأسلوب صحيح.



اجماع الدور العالمية عليه

تهافتت الدور العالمية على هذا ابتكار مجوهرات مزينة بحجر الياقوت، واللافت أن هذا الحجر يتناغم بشكل لافت مع الذهب الأبيض والماس، فيتماشيا مع بعضهما البعض ويعكسان ألقاً لا مثيل له. ومن أبرز الدور التي ركزت على هذا الحجر الكريم الثمين كانت دار شوبارد وبوغوسيان وبوتشيلاتي وغيرهم كثر… فأتى بأشكال متنوعة، فتارةً دخل لوحده الى التصميم وتارةً أخرى تم مزجه مع أحجار كريمة ذو ألوان متناقضة مما عكس تميزاً لافتاً على القطعة.

جاذبية الياقوت الأزرق

تعود تسمية هذا الحجر الكريم إلى الكلمة اليونانيّة ‘Sappheiros’ التي تعني حجر أزرق وللياقوت الأزرق الملكيّ تاريخ مع الأغنياء والملوك والموقّرين. وتتمثّل قيمة هذا الحجر الكريم التّقليديّ، والذي يمثّل برجاً معيّناً من أبراج الفلك، في لونه وإشراقته وعمق لونه ويعتبر أيضاً رمز الحظّ والحكمة.



ويتميّز الياقوت الأزرق المعروف بقساوته بألوان أساسيّة وألوان ثانويّة. فهناك نوعٌ يتميّز باللّون الأزرق فقط ونوعٌ آخر يتضمّن ألوان الأرجوانيّ والأخضر والبنفسجيّ.

ومنذ زمنٍ بعيد، يستعمل صانعو المجوهرات حجر الياقوت الأزرق إلى جانب الماس الأبيض للحصول على تضارب ألوان جميل ولإلقاء الضّوء على لون الياقوت الأزرق.

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الياقوت الأزرق

الياقوت الأزرق

فوائد الياقوت

من المعروف عن فؤاد الياقوت انه حجر الحكمة، كما أنه يساعد على منح من ترتديه الهدوء ويبعد عنها التوتر، كما وينظم حركة العقل ويقضى على الإرتباك ويسهل التركيز ويدعم القدرة على التعبير عن الذات.

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