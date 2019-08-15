طرق الوقاية والتخلص من السوس في المطبخ

وجود السوس في المطبخ مشكلة تؤرق الكثير من السيدات، فهو حشرة منزلية مزعجة ومؤذية للغاية، تصيب المواد الغذائية فتتلفها، يقدم لكِ موقع "هن" طرق للوقاية والتخلص من السوس بشكل نهائي.

طرق الوقاية من السوس في المطبخ

احرصي على نظافة وجفاف الأرضية والتخلص، مما هو غير لازم بسرعة واستخدام الخزين القديم قبل الجديد.

ضعي البهارات والتوابل والأعشاب كلٍ على حدة فى برطمان نظيف جاف محكم الغلق، حتى إذا أصيب أحدها بالسوس فلا ينتقل إلى غيره.

حاولي في الصيف الاحتفاظ بالمنتجات التي يطأها السوس سريعًا في الثلاجة لوقايتها منه.

ضعي الحبوب المخزنة في أوعية محكمة الغلق، حتى إذا ظهر فيها السوس لا يملأ المطبخ بأكمله.

يمكنك وضع الملح أو الليمون الأسود (الليمون العماني) مع الأرز أو غيره من الحبوب عند تخزينها، ولكن يجب أن تغسليها جيدًا قبل الاستعمال.

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طرق للقضاء على السوس في المطبخ

إذا ظهرت عندك مشكلة السوس ضعي مع أي منتج تريدين تخزينه كربوناتو، اشتري هذه البودرة من العطار، وضعي بعضها في قطعة قماش وضعيها مع أي منتج تودين تخزينه، فهي فعالة في القضاء على السوس بشكل نهائي.

إذا كان السوس منتشر في البيت والمطبخ بكثرة يمكنك عمل عمرة للمطبخ، عن طريق إخراج كل الخزين والنظر فيه جيدًا، وإن كان هناك شيء به سوس تخلصي منه، وضعي الحبوب النظيفة في عبوات محكمة الغلق، مع ضرورة وضع الكربوناتو معها كما ذكرنا بالأعلى.

تخلصي من الأعشاب التي بها مشكلة، وأيضًا ضعي كل عشب نظيف في برطمان نظيف جاف ومحكم الغلق.

نظفي الخزانات والأدراج وامسحيها بقماشة بها مطهر، ورشي المطبخ كاملًا بقاتل للحشرات، وبعد أن تجف الأدراج والخزانات تمامًا مع تهوية المطبخ جيدًا اعيدي كل شيء لمكانه واحرصي على نظافة مطبخك دائمًا.