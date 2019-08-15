أغراض لا يمكن الاستغناء عنها في حقيبة "يوم الولادة"

الكثير من النساء الحوامل وتحديدًا اللاتي تخوضن التجربة للمرة الأولى، قد ينزعجن قبل الولادة بأيام من فكرة الأغراض التي يجب أن يضعنها في حقيبة الولادة والتي قد تحتاجها هي وطفلها في المستشفى أثناء الطلق أو عقب الخروج من غرفة العمليات.

وتقدم "هُن" أهم الأغراض التي تحتاجها السيدة ليوم الولادة، حسب موقع tommys، المهتم بشؤون المرأة والطفل:

حقيبة يوم المخاض:

اثنان من ملابس النوم الفضفاضة والخفيفة.

احضري بعض الكتب للقراءة، أو فيلم لمشاهدته أو لعبة للانشغال بها.

استعيني بمنشفة للوجه أو قطعة ملابس قطنية وبخاخ للمياه، حتى تحتفظي برطوبة جسمك وبرودته.

احتفظي بمرطب للشفاه حتى لا تتعرض شفاكي للجفاف.

إحضار وسادة من المنزل حتى تكون أكثر راحة لكِ.

إحضار الهاتف الخلوي والكاميرا لالتقاط صورة مع طفلك عقب الولادة.

جهزي كافة الشواحن لأي جهاز سيجري إحضاره.

لا تنسي فرشة أسنان ومعجون، لوازم للحمام كالشامبو وشامبو الاستحمام، بالإضافة إلى بعض الملابس النظيفة.

حقيبة ما بعد الولادة:

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قطن طبي.

غطاء للطفل.

أكثر من خمس سترات وأطقم للنوم.

مجموعة من حفاضات الأطفال.

ملابس داخلية قديمة يمكن التخلص منها بعد الانتهاء من الولادة.

شبشب قد تحتاجينه أثناء الحركة بالمستشفى، حيث أن الأطباء يطلبون من السيدة التحرك بعد الولادة مباشرًا.

فوط صحية كبيرة مخصصة للولادة للاستخدام في نزيف ما بعد الولادة.

ملابس فضفاضة ذو فاتحة أمامية تمكنك من إرضاع المولود وتلامسكما جسدياً.

اثنين أو ثلاث حمالات صدر خاصين بمرحلة الرضاعة، وذلك لأنه بعد الولادة يتضخم حجم الثدي.

فوط للثدي لامتصاص اللبن الزائد، وقد تحتاجين لها حتى أن كنتِ لن ترضعي الطفل طبيعياً.

بعض الكريمات المرطبة للثدي لتسهيل عملية الرضاعة، وهذه المرطبات ستحمي من أي قروح أو جروح تحدث في المرحلة الأولى من الرضاعة.

إحضار الملابس الفضفاضة للرجوع إلى المنزل فقد تكونِ متضخمة إلى حدٍ ما، لذا ستحتاجين لملابس واسعة ومريحة .

ملابس لطفلك يرتديها أثناء عودته المنزل، بما في ذلك قبعة وقفازات للخدش وجوارب.