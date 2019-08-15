بالفيديو.. فتاة معلقة في حبال تثير فضول السعوديين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة وهي معلقة على "تلفريك" في مدينة الطائف، غرب السعودية، الأمر الذي أثار فضول الغالبية العظمى داخل المملكة.

و ظهرت الفتاة من خلال مقطع الفيديو وهي معلقة في الفضاء، الأمر الذي أثار دهشة المواطنين كونهم لا يعرفون ما تقوم به ولماذا هي معلقة بهذه الطريقة.

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ووفقا لما نقلته صحيفة "عكاظ"، فإن ما قامت به الفتاة يعد ضمن لعبة جديدة أطلق عليها اسم "بساط الريح"، تنقل الشخص معلقا من مكان إلى آخر، حسب موقع روسيا اليوم.

وعبر موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، استنكر "تركي"، أحد الشباب السعوديين تعليق الفتاة بهذا الشكل، وعلق في تغريدة: "أوف شلون تعلقت"، بينما قال حساب يحمل اسم "عبدالرحمن":"بس بيني وبينكم أحسن مما تروح ديسكو، على الأقل تشم هوا نقي".