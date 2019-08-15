ريهام سعيد ترد على منتقديها بفيديو قديم: "الظلم وحش أوي"

نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مقطع فيديو أرشيفي لها خلال تقديمها برنامج "صبايا الخير" عبر قناة "النهار"، اعتبره البعض ردا منها على منتقديها، عقب الهجوم الذي تعرضت له بسبب إعلانها الشفاء من مرض خطير بالأنف، حيث اعتقد البعض أن الإعلامية اختلقت قصة مرضها.

وظهرت ريهام، خلال حديثها عن مشوارها الإعلامي مع "صبايا الخير"، قائلة: "المسيرة اللي إحنا بدأنا، في ناس كتير أوي متعرفش عنها حاجة، وفي ناس كتير بتقول علينا برنامج عفريت، علشان حلقة واحدة على مدار 14 سنة".

وتابعت الإعلامية: "محدش شاف الحالات اللي اتعالجت من المخدرات والضمور، والناس اللي عملت قلب مفتوح جوه مصر وبره مصر، وعمليات زراعة كلى وكبد، وزراعة قوقعة، واللي أتغيرهم مفصل"، مختتمة حديثها: "بالورقة والقلم إحنا علاجنا آلاف الحالات، في الناس اللي اتعالجت من الضمور، عندنا آلاف الحالات ، لو أنا أوحش واحدة في الدنيا، سيبكم مني ومن فضلكم ساعدوهم"، وأرفقت تعليق على مقطع الفيديو، قائلة: "الظلم وحش أوي".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي من المنشور، الذي حصد على 29 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "الخير دائما بينتصر، وربنا دائما بينصرك ويقف معاكي لأنه عالم بقلبك الطيب ونيتك.. الله يقدرك على فعل الخير، ويحميكي فيه من عفاريت الأنس وأعداء الخير"، و"رجعنا تاني لأسطوانة أنا مظلومة"، و"أنتي عايزة تبقي بطل من ورق".

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قالت الإعلامية ريهام سعيد، في أول ظهرو لها عقب مرضها في الموسم الجديد من "صبايا الخير"، إنها قطعت وعدا على نفسها في أول ظهور لها في برنامج "صبايا" أنها ستقدم كل ما تقدر عليه من أجل إنقاذ حياة الأطفال المرضى.

وأوضحت ريهام سعيد:"كان ممكن أضغط على الأطفال وأخليهم يبكوا قدامكم ويعيطوا وأنا مش هعمل كده عشان هيفضلوا فاكرين ده طول عمرهم".

ووجهت ريهام سعيد كلمة لمن يسبونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "كلمة أخيرة لكل الناس اللي بتدخل تشتم على الإنترنت واللي شريف مدكور اتكلم عنهم واللي قال أنا قررت إننا منردش عليهم".

وتابعت: "لو مش هتصدقني متصدقنيش بس ساعد دول أطفال مرضى هيسافروا يعملوا عملية والابتلاء اللي حصل لي ده أحسن حاجة حصلت لي وطبعا ده ولا حاجة جنب السجن"، لافتة إلى أن الطفل الواحد سيتكلف علاجه 1.3 مليون جنيه، ثم وجهت الشكر للإعلاميين زملائها والفنانين ممن وقفوا بجوارها في محنتها وكذلك معجبيها الذين دعوا لها بالشفاء.