للانتعاش في الصيف.. حضري عصير الليمون مع المانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

حضري عصير الليمون مع المانجو على طريقة موقع "كوكباد".

المكونات:

ثمرة واحدة من المانجو، ثمرة واحدة من الليمون، ملعقة كبيرة من العسل الأبيض، كوب واحد من الزبادي.

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طريقة التحضير:

أولًا: قومي بتقشير حبة المانجو وقطعيها إلى قطع متساوية ومتوسطة.

ثم ضعيها بالخلاط حتى يتم هرسها جيدًا، بعدها اعصري حبة الليمون وضعيها على المانجو ثم ضعي عليها اللبن وقومي بتشغيل الخلاط مرة أخرى.

بعدها اسكبي العصير بالأكواب وأضيفي العسل وحركي.