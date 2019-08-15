فساتين سهرة على طريقة نجوى كرم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أغسطس 2019 01:37 مساءً - تكثر المناسبات الاجتماعية والسهرات والحفلات في هذا الموسم، ومن المؤكد أن كل سيدة تسعى لأن تتألق بإطلالة مميزة وساحرة، ولهذا السبب جمعنا لك الخليج 365 صورا للنجمة اللبنانية نجوى كرم بفساتين السهرة، لتستوحي منها.

ومن المعروف أنّ النجمة نجوى كرم من الفنانات العربيات اللاتي لا يمتزن فقط بصوت طربي أصيل، بل إنها دائمًا ما تخطف الأنظار بإطلالاتها العصرية والفساتين المميزة التي تختارها، إن كان في فيديو كليباتها الخاصة أو في الحفلات التي تقوم بإحيائها، أو حتى في برنامج اكتشاف المواهب "أرابز غوت تالنت".

ولم يمنعها ذلك من أن تختار أيضًا الفساتين الناعمة، التي تتناسب مع إطلالاتها اليومية والنهارية.



التصاميم التي تختارها نجوى كرم

نجوى كرم بإطلالة مميزة



وتميل نجوى إلى التصاميم التى تتسم بتحديد ضيق عند الخصر، بحيث تزينها الأحزمة العريضة أو الثنيات الشديدة في القماش، وذلك لأبراز رشاقتها.

وتختار نجوى فساتين جريئة حيوية تعكس شخصيتها المنطلقة في الحياة والمفعمة بها، فهي تعشق الألوان الزهية والفساتين المطرزة والمزخرفة بأساليب معقدة، مثل فساتين المصمم اللبناني طوني يعقوب والمصمم رامي القاضي.

ويُعتبر كل من زهير مراد ونيكولا جبران من المصمّمين المفضلين لدى نجوى، فهي تعتمد أزياءهما وتتألق في كثير من إطلالاتها في المهرجانات الدولية، وفي أهم المناسبات والحفلات.



فساتين النجمة نجوى كرم

أناقة نجوى كرم





شاهدي أجمل وأرقى إطلالات نجوى كرم بفساتين السهرة، واستوحي منها ما يناسبكِ في السهرات.



صيحة الكتف الواحدة

تعتبر صيحة الكتف الواحدة من أكثر التصميمات العصرية الرائجة في صيف 2019.



الفساتين بألوان صيفية

تتمتع النجمة اللبنانية نجوى كرم بجرأة خاصة لناحية اختيار الألوان في فساتينها، فهي لا تتردد في التنويع واختيار الألوان الفاقعة، التي تُظهر اطلالاتها بشكل عصري.

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الفساتين القصيرة

لا تعتمد نجوى كرم الفساتين الطويلة فقط في إطلالاتها، حيث إنّ قوامها الممشوق يساعدها في التنويع بين القصير والطويل، وبأن تظهر بأجمل الإطلالات في الحالتين.



الفساتين البراقة

دائمًا ما تكون النجمة نجوى كرم مشعّة في حفلاتها ولافتة للنظر، ولذلك فهي لا تتردد أبدًا في اختيار إطلالات براقة لافتة، تجعل من إطلالاتها خاطفة للأنظار بقدر أدائها في الغناء.

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