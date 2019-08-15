أجمل إطلالات زوجة ايلي صعب تحمل توقيعه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أغسطس 2019 01:37 مساءً - ايلي صعب Elie Saab أحد أشهر الأسماء في عالم الموضة، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد العالمي، وكل ذلك بسبب تصاميمه الرائعة والفاخرة التي اشتهر بها، والتي أصبحت الخيار الأول بالنسبة للكثيرات من النساء، بما فيهن نجمات هوليوود ونجمات العرب، فهو يعرف تماماً ما ترغب به النساء، وكيف يظهر جمالهن بأفضل الطرق عن طريق تصاميمه. وأول ملهماته وأكبر معجباته هي زوجته كلودين صعب التي في جميع المناسبات نراها تتألق بتصاميم تحمل توقيع زوجها .. واليوم اخترنا بالصور أجمل إطلالات كلودين التي تألقت بها في مختلف المناسبات، ولاسيما في حفل زفاف ابنها البكر.



كلودين صعب في فستان ناعم باللون الزهري

كلودين صعب أنيقة في فستان باللون الزهري





شاهدنا كلودين صعب في عدد من الاطلالات في حفل زفاف ابنها الأسطوري، الذي استمر لثلاثة أيام. وجميع هذه الاطلالات حملت طبعاً توقيع زوجها ايلي صعب Elie Saab ومنها التصاميم الناعمة، ومنها الفساتين الفاخرة، وهذه الاطلالة التي تألقت بها في فستان قصير باللون الزهري، كانت من الاطلالات الناعمة التي ناسبتها كثيراً، ولاسيما من ناحية قصة الفستان وطريقة تنسيقه مع صندل كعب عالٍ ذهبي.





فستان ذهبي براق تألقت به كلودين صعب

اطلالة براقة في فستان باللون الذهبي تألقت بها كلودين صعب



إحدى أجمل إطلالات كلودين صعب في حفل زفاف ابنها ايلي صعب جونيور، كانت في هذا الفستان الملكي المصنوع من الترتر البراق باللون الذهبي، بأكمام طويلة وخصر محدد بحزام من نفس اللون وتنورة منسدلة مطرزة، وقد اكتفت معه بأقراط ناعمة زينت بها اللوك.





أناقة اللون الأسود على كلودين صعب

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فستان أسود من الدانتيل تألقت به كلودين صعب



ايلي صعب Elie Saab مشهور بالفساتين السوداء الأنيقة التي يقدمها في كل موسم، مثل هدا الفستان المصنوع من مزيج قماش المخمل مع الدانتيل، الذي تألقت به زوجته كلودين صعب بقصة أنيقة من دون أكمام مع ياقة على شكل حرف V مزينة بشريطة. وقد نسقت معه مجوهرات ماسية ناعمة.



شاهدي أناقة زوجة ايلي صعب في تصاميم حملت توقيعه في مختلف المناسبات.

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