طريقة تنسيق معاطف ما قبل خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أغسطس 2019 01:37 مساءً -

لايزال المعطف محتفظًا بمكانته ضمن خزانة الشتاء، وبالكشف عن مجموعات ما قبل خريف 2019 لفتنا الحضور الطاغي لهذه القطعة، التي حرصت أشهر الماركات على إدراجها ضمن تشكيلاتها في عالم الموضة.

كشفت كبريات دور الأزياء العالمية عن مجموعاتها التحضيرية الجديدة ما قبل خريف 2019، والتي احتوت على باقة منوعة وفاخرة من المعاطف الطويلة، طالعي مختاراتنا لكِ وأنتقي منها ما يتلاقى مع ذوقِك.

Jil Sander

- أثبتت صيحة المعاطف الفرو حضورها من جديد، فتألقت بها عارضات فالنتينو Valentino، وبربري Burberry وروبرتو كافالي Roberto Cavalli، نسقيها مع فساتين Midi من اللون نفسه أو فساتين مطبعة، وأتمّي اللوك ببوط طويل.

- تفنّن عدد من الماركات في تصميم معاطف بستايل مريح وأنيق مستوحًى من قصة الكاب الرائجة، فشاهدنا تصميمات غاية في الفخامة في مجموعات فالنتينو Valentino وبربري Burberry، نسقيها في الصباح مع الجينز وبلوزة حريرية، وفي المساء مع فستان متوسط الطول.

Valentino

- تتصدر صيحة المعاطف الكلاسيكية المزودة بأزرار على الجانبينDuble breasted ساحة الموضة من جديد، وتأتي هذا العام بياقات رفيعة وقد حملت توقيع جيل ساندرJil Sander وهو من أنسب القطع التي يمكنكِ ملاءمتها مع بدلة رسمية والتوجه بها إلى المكتب.

- لاتزال صيحة تزيين المعطف بحزام جلدي عريض، متصدرة مشهد الموضة استوحي من عارضة روبرتو كافالي Roberto Cavalliونسقي معطفًا منقوشًا مع فستان بطبعة مختلفة، ولكن متناغمة مع كامل اللوك وأتمّي أناقتكِ باعتماد حزام أسود.

Valentino



- طالت صيحة الأكمام المنفوخة والمزينة بالثنيات المعاطف أيضًا، والدليل مجموعة فالنتينو Valentino التي قدمت هذا النمط بأسلوب عصري اعتمد على جرأة اللون الأحمر الصارخ، وهى خيار مثالي لتزيين فستان السهرة في موسم رأس السنة.

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