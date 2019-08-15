خطوات مكياج خليجي للمرأة السعودية...فيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أغسطس 2019 01:37 مساءً - تميل المرأة الخليجية إلى استخدام المكياج الكثيف بألوان قوية، وتحديدًا منطقة العين، لإبرازها بأسلوب لافت وجذّاب.



مستحضرات التجميل الأساسية لتطبيق مكياج خليجي



لتطبيق المكياج الخليجي بألوان صارخة، أنتِ بحاجة لمجموعة من مستحضرات التجميل وهي على الشكل التالي :

بودرة مضغوطة فاتحة اللون

كونسيلر

كريم أساس (فانديشين)

كحل تحديد الحواجب

ظلال عيون

ماسكرا

قلم كحل

أيلاينر

رموش اصطناعية

بلاشر

هايلايتر

أحمر شفاه



خطوات تطبيق مكياج خليجي :



اختاري كريم أساس قريب للون بشرتكِ، وضعيه على كامل الوجه بشكل كامل لتوحيد لون الوجه وإخفاء العيوب غير المرغوب بها.

ضعي الكونسيلر تحت العين لإخفاء الهالات السوداء ولإضاءة هذه المنطقة.

ثم ضعي البوردة المضغوطة لحماية أسفل العين من تناثر ألوان ظلال العيون وقت وضعها.

قومي بـ رسم الحواجب بالكحل الأسود المخصص لذلك.

بعد ذلك اختاري ظلال عيون باللون الأبيض، وضعيه أسفل الحاجب لإضاءة هذه المنطقة وتحديدها.

طبّقي ظلال عيون باللون البني القاتم على الجفن، ثم قومي بتحديد زاوية العين عند العظمة التي تفصل بين الجفن وأسفل الحاجب بلون برتقالي قاتم، وذلك للحصول على مزيج من الألوان الترابية البارزة.

ثم قومي بتطبيق الكحل الأسود أو الرمادي اللون داخل العين، على طول الخط الذي يحتوي على الرموش السفلى، بالإضافة إلى تطبيق الكحل أيضًا على الزاوية العلوية من العين، وتحت الرموش العلوية.

بعد ذلك استخدمي الماسكرا السوداء اللون على الرموش العلوية والسفلى بشكل خفيف.

يفضّل نثر خط رفيع من ظلال العيون باللون الأسود أسفل العين على طول الخط، وذلك بفرشاة رفيعة جدًّا، والاتجاه من الركن الداخلي للعين إلى الخارج، لتوسيع مدى العين لإضفاء المزيد من الجاذبية.

طبّقي القليل من الكونتورينغ، وذلك من خلال تحديد الأنف بظلال عيون بنية اللون أو قلم الكونتورينغ الخاص باللون القاتم، ونضعه أيضًا على طول خط الفكين، ثم قومي بالمسح بلطف نحو الأسفل باتجاه الرقبة.

بعد ذلك امزجي بالإسفنجة أو الفرشاة الخاصة بالكونتورينغ، ما بين اللونين للحصول على شكل الوجه المثالي.

ثم ضعي البلاشر على الخدود، وبعد ذلك أحمر الشفاه باللون الذي يتماشى مع الاطلالة.

تابعي خطوات تطبيق مكياج خليجي مع خبيرة التجميل ألين داوود في ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>





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