أجمل لوشن معطر للجسم من أهم العلامات التجارية

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أغسطس 2019 01:37 مساءً - إذا كنت تبحثين عن رائحة تفوح منك طوال النهار وترافق تحرّكاتك، فلا تكتفي بالعطر وحده، بل اختاري لوشن للجسم معطّراً، يزيد من نعومة بشرتك ويمنحها رائحة زكية تشعرك بالانتعاش الدائم.
أبرز العلامات التجارية قدّمت لوشونات معطّرة للجسم تلائم عطورها.
لوشن CHANEL Coco Mademoiselle
يأتي هذا اللوشن بتركيبة ناعمة على البشرة، يزيد نعومة ملمسها ويمنحها رائحة زكية كرائحة العطر، وهي رائحة شرقية- زهرية تتكوّن من رائحة البرغاموت والغريب فروت والبرتقال والياسمين الورد. أما الرائحة الأبرز التي تبقى فترة طويلة على البشرة فهي رائحتَي المسك والفانيليا.
لوشن Dior Joy
يعتبر عطر جوي من ديور من أهم العطور النسائية على الإطلاق وأقدمها. يأتي لونش Dior Joy الجديد ليقّدم لك رائحة فواحة تبقى طوال النهار. تتألف مقدمة العطر من البرغاموت واليوسفي وتفوح من قلبه نفحات الياسمين الناعمة فيما النغمات الأقوى فهي رائحتي المسك وخشب الصندل.
لوشن Estée Lauder Beautiful
يأتي هذا اللوشن مرفقاً بعطر إيستيه لودر الأشهر. هو عطر زهري تفوح منه نغمات البرغاموت والليمون والزنبق ومسك الروم والنرجس والياسمين. أما الرائحة الابرز فهي المسك والفانيليا والعنبر.
لوشن Narciso Rodriguez For Her
تركيبة اللوشن غنيّة بحيث تترك البشرة رطبة طوال النهار. تفوح منه رائحة الفواكه والورد والزنبق، فيما تنبعث من قلبه نفحات عطر الميموزا والمجنوليا ومسك الروم. أما الرائحة الأقوى في هذا اللوشن فهي من خشب الصندر والمسك والفانيليا والعنبر.
لوشن Prada Infusion d’Iris
تماماً كالعطر، يأتي اللوشن منعشاً وناعماً برائحة زهرية- خشبية مع نفحات المسك. تركيبته غنيّة بالفانيليا والباتشولي.
لوشن miu miu
يحمل نفحات العطر الزهري، تنبعث منه رائحة الزنبق والياسمين والورد. أما الرائحة الأبرز فهي المسك الابيض الذي يبقى شذاه طوال الوقت.
لوشن Marc Jacobs Daisy Love
يرافق عطر مارك جايكوبس الزهري – الخشبي مع نفحات المسك. يأتي هذا اللوشن بتركيبة ناعمة على البشرة، يمنحك شعوراً بالدفء بفضل مكوّناته الغنية بالأخشاب المجففة والمسك الكاشميري.
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