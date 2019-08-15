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أجمل لوشن معطر للجسم من أهم العلامات التجارية

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أغسطس 2019 01:37 مساءً - إذا كنت تبحثين عن رائحة تفوح منك طوال النهار وترافق تحرّكاتك، فلا تكتفي بالعطر وحده، بل اختاري لوشن للجسم معطّراً، يزيد من نعومة بشرتك ويمنحها رائحة زكية تشعرك بالانتعاش الدائم.
أبرز العلامات التجارية قدّمت لوشونات معطّرة للجسم تلائم عطورها.


لوشن CHANEL Coco Mademoiselle


يأتي هذا اللوشن بتركيبة ناعمة على البشرة، يزيد نعومة ملمسها ويمنحها رائحة زكية كرائحة العطر، وهي رائحة شرقية- زهرية تتكوّن من رائحة البرغاموت والغريب فروت والبرتقال والياسمين الورد. أما الرائحة الأبرز التي تبقى فترة طويلة على البشرة فهي رائحتَي المسك والفانيليا.

لوشن CHANEL Coco Mademoiselle
لوشن CHANEL Coco Mademoiselle


لوشن Dior Joy


يعتبر عطر جوي من ديور من أهم العطور النسائية على الإطلاق وأقدمها. يأتي لونش Dior Joy الجديد ليقّدم لك رائحة فواحة تبقى طوال النهار. تتألف مقدمة العطر من البرغاموت واليوسفي وتفوح من قلبه نفحات الياسمين الناعمة فيما النغمات الأقوى فهي رائحتي المسك وخشب الصندل.

لوشن Dior Joy
لوشن Dior Joy

لوشن Estée Lauder Beautiful


يأتي هذا اللوشن مرفقاً بعطر إيستيه لودر الأشهر. هو عطر زهري تفوح منه نغمات البرغاموت والليمون والزنبق ومسك الروم والنرجس والياسمين. أما الرائحة الابرز فهي المسك والفانيليا والعنبر.

لوشن Estée Lauder Beautiful
لوشن Estée Lauder Beautiful


لوشن Narciso Rodriguez For Her


تركيبة اللوشن غنيّة بحيث تترك البشرة رطبة طوال النهار. تفوح منه رائحة الفواكه والورد والزنبق، فيما تنبعث من قلبه نفحات عطر الميموزا والمجنوليا ومسك الروم. أما الرائحة الأقوى في هذا اللوشن فهي من خشب الصندر والمسك والفانيليا والعنبر.

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لوشن Narciso Rodriguez For Her
لوشن Narciso Rodriguez For Her


لوشن Prada Infusion d’Iris


تماماً كالعطر، يأتي اللوشن منعشاً وناعماً برائحة زهرية- خشبية مع نفحات المسك. تركيبته غنيّة بالفانيليا والباتشولي.

لوشن Prada Infusion d’Iris
لوشن Prada Infusion d’Iris


لوشن miu miu


يحمل نفحات العطر الزهري، تنبعث منه رائحة الزنبق والياسمين والورد. أما الرائحة الأبرز فهي المسك الابيض الذي يبقى شذاه طوال الوقت.

لوشن miu miu
لوشن miu miu


لوشن Marc Jacobs Daisy Love


يرافق عطر مارك جايكوبس الزهري – الخشبي مع نفحات المسك. يأتي هذا اللوشن بتركيبة ناعمة على البشرة، يمنحك شعوراً بالدفء بفضل مكوّناته الغنية بالأخشاب المجففة والمسك الكاشميري.

لوشن Marc Jacobs Daisy Love
لوشن Marc Jacobs Daisy Love

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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