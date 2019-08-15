ماسكات فيتامين سي لبشرة أكثر تألقاً ونضارة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أغسطس 2019 01:37 مساءً - يتميّز فيتامين سي والذي يعرف أيضاً بحمض الإسكوربيك، بقدرته على المحافظة على صحّة النسيج الضامّ في الجسم ويعتبر أيضاً من مضادّات الأكسدة. لا ينتج الجسم فيتامين سي ولا يخزّنه لذلك ينصح الأطبّاء وخبراء العناية بالبشرة بالإكثار من تناوله سواء من خلال المكمّلات الغذائيّة أو مصادره الطبيعيّة من الفواكه والخضراوات، كالشمّام، الكيوي، المانجا، البابايا، الأناناس، الفراولة، توت البرّي، توت الأزرق، توت العليق، البطّيخ، البروكولي، الحمضيّات، القرنبيط،، الفلفل الأخضر والأحمر، السبانخ، الملفوف، اللّفت، البطاطس الحلوة والبيضاء، الطماطم، القرع الأصفر وغيرها من الخضراروات الورقيّة.

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ماسكات فيتامين سي



يتسبب نقص فيتامين سي بفقدان المناعة في الجسم وبأمراض القلب والأوعية الدمويّة، إضافة إلى جفاف البشرة وتقشّرها، كذلك ظهور بقع حمراء على سطح الجلد.



لا تنحصر فوائد فيتامين سي للبشرة بتناوله، وإنّما من خلال ماسكات تطبّق على جلد الوجه والجسم، إذْ يساعد على:



1. إنتاج الكولاجين، ما يخفّف من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد على البشرة.



2. يحسّن من بنية البشرة، مظهرها ومرونة الجلد، حيث إنّ فيتامين سي يضاعف من إنتاج مادّة الإيلاستين التي تساعد على علاج خلايا الجلد، حمايتها وزيادة سمكها، ممّا يساهم باحتفاظ البشرة برطوبتها وزيادة تنشيط الدورة الدمويّة في الجلد وبمنحها المظهر المشرق والنضر.



3. يحمي البشرة من أضرار الأشعّة ما فوق البنفسجيّة.



4. يساعد على شفاء الحروق والتئام الجروح.



5. يحمي البشرة من تكوّن البقع الداكنة، التصبّغات، التورّم، إضافة إلى أنّه يعمل على تفتيح المناطق الداكنة.

ماسكات فيتامين سي



ماسكات للبشرة من فيتامين سي



- ماسك فيتامين سي والجليسوليد لتفتيح وتنعيم البشرة

مكوّناته:

• مسحوق قرص من فيتامين C .

• ملعقة كبيرة من زيت اللّوز المرّ

• ملعقة كبيرة من عصير اللّيمون.

• ملعقة كبيرة من كريم الجلسوليد.



يمزج مسحوق قرص فيتامين سي مع بقيّة المكوّنات جيّداً، يحفظ المزيج في البرّاد لمدّة 6 دقائق ليطبّق فيما بعد على بشرة نظيفة لـ 35 دقيقة قبل الشطف بالماء البارد.

ينصح بتكرار هذا الماسك 4 مرّات أسبوعيّاً.



- ماسك البرتقال والزبادي لترطيب البشرة



مكوّناته:

• ملعقة صغيرة من برش البرتقال.

• ملعقة صغيرة من دقيق الحمّص.

• ملعقة كبيرة من الزبادي.



يمزج برش البرتقال مع دقيق الحمّص والزبادي. يفرد القناع على البشرة لمدّة 25 دقيقة، ثمّ يفرك الوجه بحركات دائريّة لطيفة قبل الشطف بالماء البارد وتوزيع الكريم المرطّب.

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- ماسك فيتامين سي وزيت اللافندر لتجاعيد البشرة





مكوّناته:

• 4 قطرات من زيت اللافندر.

• ½ ملعقة صغيرة من بودرة فيتامين سي.

• ½ ملعقة صغيرة من السكّر البنيّ.

• ملعقة صغيرة من العسل.



تمزج المكوّنات جيّداً وتوزّع على بشرة الوجه مع ضرورة فركها لـ 5 دقائق بعد تطبيق الماسك مباشرة. يترك القناع لمدّة لا تقلّ عن 45 دقيقة قبل الشطف بالماء البارد، مع الالتزام بالتكرار مرّتين أسبوعيّاً فقط.

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