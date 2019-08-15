العناية بالبشرة بماسك الشوفان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أغسطس 2019 01:37 مساءً - الشوفان يحتوي على حبيبات فعالة تساعدك على تنظيف البشرة وإزالة الاوساخ والجراثيم، وهو حلم أي صبية تبحث عن بشرة نضرة وصحية، لهذا إليك ماسكات الشوفان لتنظيف البشرة .





- يساعد على إزالة الجلد الميت، بسب حبيباته الفعالة.

- يعتبر مقشرا طبيعيا للرؤوس السوداء، بسبب وجود مادة السابونين التي تساعدك على التخلص من الأوساخ بالبشرة.

- يعمل على تصغير حجم المسام بالبشرة.

- يعمل على الوقاية من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

الشوفان لتنظيف البشرة





للاستفادة من فوائد الشوفان طبقي هذه الماسكات:



ماسك الشوفان وزيت اللوز



- ملعقة كبيرة شوفان

- ملعقة كبيرة ماء ورد

- ملعقة كبيرة زيت لوز حلو





تحضير الماسك





نظفي وجهك جيدا بالماء والغسول، ومن ثم عرّضي بشرتك للبخار لتفتيح المسام.

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على بشرتك.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة.

اشطفي وجهك بعدها بالماء الفاتر ثم البارد.

كرري هذا الماسك مرة كل أسبوعين لتنظيف بشرتك باستمرار.

الشوفان لتنظيف البشرة



ماسك الشوفان وزيت الجوجوبا والعسل



- ملعقة ونصف شوفان

- ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا

- ملعقة صغيرة عسل



تحضير الماسك





اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعي الخليط على بشرتك.

اتركي الخليط يدوم على بشرتك لمدة نصف ساعة.

اشطفي وجهك بعدها بالماء ومن ثم افركي بشرتك بعدها قليلا.

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الشوفان لتنظيف البشرة



ماسك الشوفان وزيت الزيتون وخل التفاح



- ملعقة كبيرة شوفان

- ملعقة صغيرة زيت الزيتون

- نصف ملعقة صغيرة خل تفاح

- ملعقة كبيرة زبادي





تحضير الماسك





اخلطي المكونات مع بعضها البعض، واتركي الخليط على بشرتك لمدة ثلث ساعة.

اشطفي وجهك بعدها بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة واحدة أسبوعيا أو كل 10 أيام لتنظيف بشرتك بالكامل

الشوفان لتنظيف البشرة

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