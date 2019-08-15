أفضل أنواع كريمات الترطيب للبشرة الجافة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أغسطس 2019 01:37 مساءً - البشرة الجافة هي البشرة التي تعاني نقصاً في الكمية المناسبة من الماء في الطبقة السطحية منها. وتزداد مشكلة الجفاف مع التقدم في السن، إذ يميل الجلد لدى الأفراد المسنين إلى فقدان كميات من الزيوت الطبيعية والمواد الدهنية التي تمنح البشرة ملمسها الناعم. تميل المناطق مثل الذراعين واليدين والساقين السفلية بشكل خاص إلى أن تكون أكثر تعرضا للجفاف. وللعوامل البيئية مثل الرطوبة ودرجة الحرارة وأشعة الشمس، تأثير كبير في كمية المياه التي يحتفظ بها الجلد.

Clinique Dramatically Different Moisturizing Cream



حماية البشرة من الجفاف



قبل البحث في سبل معالجة مشكلة الجفاف هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لـ حماية البشرة من هذه المشكلة.

تجنبي غسل وجهك بالصابون واستخدمي غسولاً بتركيبة ناعمة ومرطبة.

احرصي على استخدام كريم الحماية من أشعة الشمس لحماية بشرتك من أضرارها.

استخدمي أقنعة الترطيب المكونة من زيوت طبيعية مغذية مرة أو مرتين في الأسبوع بحسب حاجة بشرتك.

أكثري من شرب الماء لأن ترطيب الجسم من الداخل يساعد في الحفاظ على بشرة ناعمة ونضرة.

قشري بشرتك مرة واحد كل 10 أيام للتخلص من الجلد الميت وتحضيره لاستقبال قناع الترطيب والكريمات المرطبة.

Clarins Hydra-Essentiel SPF15



طريقة اختيار الكريم المرطب



اختاري التركيبة الناعمة: هناك بعض الكريمات التي تحتوي في تركيبتها على مواد كيميائية وعطور وأصباغ... تكون قاسية على البشرة وتتسبب بظهور احمرار على سطحها. لذا ينصح اختصاصيو الجلد باختيار كريمات ذات تركيبة ناعمة تحمي البشرة من التهيجات التي قد تصيبها.

كريمات غنية بالمكونات المرطبة: عند شراء كريم الترطيب تأكدي من وجود مكونات تمنح بشرتك جرعة كبيرة من الرطوبة وتهدئها مثل حمض الهيالورونيك والسراميد والزيوت النباتية وزبدة الشيا والغليسيرين... وغيرها.

تعرفي إلى نوع بشرتك: قبل اختيار كريم الترطيب عليك التعرف إلى نوع بشرتك والتأكد من حاجاتها. فهناك تركيبات متنوعة من مستحضرات الترطيب منها الكريم واللوشن والسيروم... ويختلف مفعول كل تركيبة عن الأخرى بحسب اختلاف نوع البشرة. فالبشرة الجافة على سبيل المثال تحتاج إلى تركيبة سميكة وغنية كتركيبة الكريم أو السيروم.

Lancome Hydra Zen Crème Hydratante Anti-Stress

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