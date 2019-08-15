كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أغسطس 2019 01:37 مساءً - غالباً ما يشكل العطر الجاذب الأول بين الرجل والمرأة، لا سيما إذا كان معتمداً على نغمات عطور تمتلك قدرة كبيرة على ترك انطباع لا يُنتسى لدى كلا الطرفين. بالتالي، سنعرفك في ما يلي، الى أبرز نغمات العطور المفضلة لدى الرجل، والى عطور نسائية يعشقها الرجال.



نغمات عطور يفضلها الرجال

المسك



يتميز المسك برائحته الدافئة والمميزة، فما أن تستخدميه حتى تنثرين رائحتك في أرجاء المكان، إلا أن له مكانة خاصة في قلب الرجل، فاعتمديه من دون تردد، لأنك بالتأكيد ستلفتين الانتباه بشكل سريع. إضافة الى ذلك، يساهم المسك في إضفاء الرومانسية على علاقة الرجل بالمرأة.

المسك



خشب الصندل



هو من أكثر النغمات المستخدمة في العطور، يتميز برائحة عبقة وفواحة، كما أنه الطريق المختصر الى قلب الرجل، وما من شكّ أن هذه الرائحة ستجعلك أكثر أنوثة وتميزاً. فرائحة المسك مثيرة وستضفي عليك مزيداً من الرومانسية والجاذبية.

خشب الصندل



الفانيلا



من المعروف أن رائحة الفانيلا تعمل على إثارة العواطف والأحاسيس، وتشعل شرارة الحب بين الرجل والمرأة، ذلك أنه من أبرز النغمات التي يفضّلها الرجل. إضافة الى أنه يقلل من حدة التوتر ويعمل على تهدئة الأعصاب، كما أنه يضفي الدفء والعاطفة على العلاقة بين الطرفين.

الفانيلا



الياسمين



يتميز الياسمين برائحته الناعمة والخفيفة، وبما أن هناك الكثير من الرجال ممن لا يفضّلون الروائح القوية والثقيلة، فهذا الأمر جعلها من بين أفضل نغمات العطور التي يرغب الرجل في أن يشتمها على المرأة.

الياسمين



عطور نسائية يعشقها الرجال

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My Burberry Blush



هو عطر أنيق ومميز يمزج بين روائح الفواكه والأزهار، إذ يعتمد في تركيبته على نغمات الليمون والتفاح وبتلات الورود الفواحة، فإن كنت تريدين أسر الشريك برائحتك فلا تترددي في اعتماد هذا العطر الجذاب من Burberry، فهو أحد العطور التي يفضلها الرجل عليك.

My Burberry Blush



Twilly d’Hermès



هذا العطر الذي يشتمل في تركيبته على الزنجبيل وخشب الصندل والزنبق البلدي، سيضيف إليك سحراً خاصاً يجذب قلب الرجل ويجعله يتمنى عدم الابتعاد عنك، فتلك النغمات آسرة ومرغوبة من الكثير من الرجال.

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Coco Mademoiselle



هذا العطر الأنيق من شانيل Chanel يلائم كثيراً صاحبات الشخصية الكلاسيكية اللواتي يرغبن في جذب اهتمام الرجل برائحة مميزة وهادئة، فهو مزيج من روائح الرغموت والبرتقال والياسمين والورد والباتشولي ونجيل الهند والمسك والفانيلا البيضاء، وكلها نغمات مميزة لا يقاومها الرجل.

Coco Mademoiselle



Noir de Noir



يترك هذا العطر من توم فورد Tom Ford ، انطباعاً لا يُمحى لدى أي رجل ستلتقيه، وذلك نظراً الى اعتماد تركيبته على الزعفران، الورد الأسود، الكمأة الأسود ونغمات الأزهار، والتي تشكل كلها مزيج نغمات يفضلها الرجل وتأسر قلبه.

Noir de Noir



Black Opium



يتميز هذا العطر من Yves Saint Laurent، برائحته الفواحة التي لا تقاوم، فتركيبته التي تعتمد على مزيج روائح الأزهار ونغمات القهوة السوداء والفانيلا، ستلفت نظر أي رجل قد تلتقين به خلال يومك.

Black Opium

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