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عطور نسائية يعشقها الرجال

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أغسطس 2019 01:37 مساءً - غالباً ما يشكل العطر الجاذب الأول بين الرجل والمرأة، لا سيما إذا كان معتمداً على نغمات عطور تمتلك قدرة كبيرة على ترك انطباع لا يُنتسى لدى كلا الطرفين. بالتالي، سنعرفك في ما يلي، الى أبرز نغمات العطور المفضلة لدى الرجل، والى عطور نسائية يعشقها الرجال.


نغمات عطور يفضلها الرجال

 

المسك


يتميز المسك برائحته الدافئة والمميزة، فما أن تستخدميه حتى تنثرين رائحتك في أرجاء المكان، إلا أن له مكانة خاصة في قلب الرجل، فاعتمديه من دون تردد، لأنك بالتأكيد ستلفتين الانتباه بشكل سريع. إضافة الى ذلك، يساهم المسك في إضفاء الرومانسية على علاقة الرجل بالمرأة.

المسك
المسك


خشب الصندل


هو من أكثر النغمات المستخدمة في العطور، يتميز برائحة عبقة وفواحة، كما أنه الطريق المختصر الى قلب الرجل، وما من شكّ أن هذه الرائحة ستجعلك أكثر أنوثة وتميزاً. فرائحة المسك مثيرة وستضفي عليك مزيداً من الرومانسية والجاذبية.

خشب الصندل
خشب الصندل


الفانيلا


من المعروف أن رائحة الفانيلا تعمل على إثارة العواطف والأحاسيس، وتشعل شرارة الحب بين الرجل والمرأة، ذلك أنه من أبرز النغمات التي يفضّلها الرجل. إضافة الى أنه يقلل من حدة التوتر ويعمل على تهدئة الأعصاب، كما أنه يضفي الدفء والعاطفة على العلاقة بين الطرفين.

الفانيلا
الفانيلا


الياسمين


يتميز الياسمين برائحته الناعمة والخفيفة، وبما أن هناك الكثير من الرجال ممن لا يفضّلون الروائح القوية والثقيلة، فهذا الأمر جعلها من بين أفضل نغمات العطور التي يرغب الرجل في أن يشتمها على المرأة.

الياسمين
الياسمين


عطور نسائية يعشقها الرجال

 

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My Burberry Blush


هو عطر أنيق ومميز يمزج بين روائح الفواكه والأزهار، إذ يعتمد في تركيبته على نغمات الليمون والتفاح وبتلات الورود الفواحة، فإن كنت تريدين أسر الشريك برائحتك فلا تترددي في اعتماد هذا العطر الجذاب من Burberry، فهو أحد العطور التي يفضلها الرجل عليك.

My Burberry Blush
My Burberry Blush


Twilly d’Hermès


هذا العطر الذي يشتمل في تركيبته على الزنجبيل وخشب الصندل والزنبق البلدي، سيضيف إليك سحراً خاصاً يجذب قلب الرجل ويجعله يتمنى عدم الابتعاد عنك، فتلك النغمات آسرة ومرغوبة من الكثير من الرجال.

Twilly d’Hermès
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Coco Mademoiselle


هذا العطر الأنيق من شانيل Chanel يلائم كثيراً صاحبات الشخصية الكلاسيكية اللواتي يرغبن في جذب اهتمام الرجل برائحة مميزة وهادئة، فهو مزيج من روائح الرغموت والبرتقال والياسمين والورد والباتشولي ونجيل الهند والمسك والفانيلا البيضاء، وكلها نغمات مميزة لا يقاومها الرجل.

Coco Mademoiselle
Coco Mademoiselle


Noir de Noir


يترك هذا العطر من توم فورد Tom Ford ، انطباعاً لا يُمحى لدى أي رجل ستلتقيه، وذلك نظراً الى اعتماد تركيبته على الزعفران، الورد الأسود، الكمأة الأسود ونغمات الأزهار، والتي تشكل كلها مزيج نغمات يفضلها الرجل وتأسر قلبه.

Noir de Noir
Noir de Noir


Black Opium


يتميز هذا العطر من Yves Saint Laurent، برائحته الفواحة التي لا تقاوم، فتركيبته التي تعتمد على مزيج روائح الأزهار ونغمات القهوة السوداء والفانيلا، ستلفت نظر أي رجل قد تلتقين به خلال يومك.

Black Opium
Black Opium

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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