زيت السمسم علاج سحري للشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أغسطس 2019 01:37 مساءً - يعتبر زيت السمسم من أكثر الزيوت الطبيعية الغنيّة بالأحماض الدهنية التي تساعد في تغذية الشعر وتحفّز نموّه بشكل صحّي وسليم. كذلك يحتوي زيت السمسم على كمية كبيرة من الفيتامينات مثل الفيتامين E والفيتامين K. وقد دخل زيت السمسم في علاج مشاكل كثيرة للشعر أبرزها مشكلتي الجفاف والتساقط.

في ما يأتي أبرز فوائد زيت السمسم مع بعض الوصفات الطبيعية التي شكّل المكوّن الأساسي فيها.



فوائد زيت السمسم



يساعد زيت السمسم في تغذية فروة الرأس وتنشيط الدورة الدموية فيها، ما يساهم في نموّ الشعر بشكل أسرع.

يخترق زيت السمسم فروة الرأس فيهدئها من التهيّجات التي قد تصيبها نتيجة بعض المستحضرات الغنية بالمواد الكيائية.

تساهم الأحماض الدهنية المتوافرة في زيت السمسم في قتل الفطريات التي قد تنمو على فروة الرأس وتتسبّب بالحكّة.

يشكّل زيت السمسم حاجزاً للشعر يحميه من التلوّثات البيئية والعوامل الخارجية المضرّة به.

يمنح زيت السمسم الشعر ملمسه الناعم ولمعانه بفضل المكوّنات التي يغتني بها ويحميه من مشكلة التقصّف.



وصفات طبيعية من زيت السمسم



زيت السمسم وعصير الليمون



يساعد الليمون في إنعاش فروة الرأس وتطهيرها. لتحضير هذه الوصفة، أنت في حاجة إلى ملعقة كبيرة من زيت السمسم وملعقة من عصير الليمون. بعد مزجهما معاً دلّكي بهما فروة رأسك لمدة خمس دقائق. ثم اتركي شعرك منقوعاً بالمزيج لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الفاتر والصابون البلدي.

زيت السمسم وعصير الليمون

زيت السمسم والبيض



يضفي البيض لمعاناً على شعرك ويزيده نعومة. ضعي خمس بيضات كاملة في وعاء نظيف وأضيفي إليها مقدار نصف فنجان من زيت السمسم مع ملعقتين وربع فنجان من زيت الخروع. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه كقناع على شعرك لمدة ساعة كاملة قبل غسله بالماء الفاتر والصابون البلدي.

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زيت السمسم والبيض



زيت السمسم والزيوت الطبيعية



لتحضير هذه الوصفة من الزيوت الطبيعية، أنت في حاجة إلى نصف فنجان من زيت السمسم وكمية مماثلة من زيت اللوز وزيت الخروع وصفار بيضة واحدة. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج واحد تستخدمينه قناعاً على شعرك الرطب لمدة ساعة كاملة. اغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.

زيت السمسم والزيوت الطبيعية

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