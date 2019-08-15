المليونير الراقص جيانلوكا فاتشي يرد على منتقديه بملابس نسائية عارية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد المليونير الإيطالي الشهير والموسيقي، جيانلوكا فاتشي، على منتقديه بعدما نشر فيديو له مؤخرا مع فتيات أثار الجدل، وهو يرقص مع فتيات شبه عاريات ويضربهن على أجسادهن.

الفيديو الجديد لم يقل جرأة عن سابقه، حيث ظهر فيه المليونير الراقص وهو يرتدي ملابس نسائية فاضحة، بينما ارتدت الفتيات ملابس الرجال وقمن بضربه بشكل مبتذل.

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جيانلوكا فاتشي البالغ من العمر 52 عاما، ظهر في الفيديو بحركات وإيحاءات أثناء رقصه، في رد واضح على الأشخاص الذين انتقدوه لما قام به في الفيديو السابق، وقالوا إنه لم يحترم النساء وكرامتهن.

في الفيديو السابق ظهر المليونير الراقص، الذي اشتهر بنشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صور حياة البذخ التي يعيشها، ظهر وهو يرقص وسط مجموعة من الفتيات شبه العاريات على متن يخت في عرض البحر.

وفي بداية الفيديو قام بضرب الفتيات الموجودات معه أثناء نومهن على بطونهن، لينهضن وينضممن إليه في رقصة مثيرة، الأمر الذي أثار سخطا في صفوف المدافعين عن حقوق النساء.