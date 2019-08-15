العروسة "إيمان" ليست الوحيدة .. 7 سيدات ضحايا نشر الغسيل

خلال نشرها ملابس بعد غسلها في بلكونة منزلها الكائن بالطابق الخامس في مركز ههيا، فقدت العروس" إيمان.ش" توازنها وسقطت، عقب 25 يوما من زفافها، ما أدى لإصابتها ونقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق إلا إنها توفيت متأثرة بإصابتها.

لم تكن العروس الشابة هي ضحية "الغسيل" الأولى، حيث رصد "هن" بعض الحوادث التي شهدت سقوط الفتيات أثناء القيام ببعض الأعمال المنزلية، نسلط الضوء على بعض منها في السطور التالية:

سقوط شابة من الطابق الثاني في المنوفية

وفي يوليو الماضي، شهدت محافظة المنوفية سقوط سيدة تبلغ من العمر 31 عاما من الدور الثاني، كانت تقف تنشر الغسيل، قبل أن يختل توازنها، بحسب زوجها، الذي نفى الشبهة الجنائية.

وحضرت الإسعاف وجرى نقلها إلى مستشفى الشهداء، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى، كما توفي الجنين داخل بطنها إثر إصابته بتوقف عضلة القلب.

سقوط مديرة التأمين الصحي في سمالوط

ورد إخطار لمدير أمن المنيا، بسقوط رغدة محمد عبدالله، 36 عاما، صيدلانية، مدير فرع التأمين الصحي بمركز سمالوط، شمال المنيا، من الطابق الثالث أثناء قيامها بنشر الغسيل ببلكونة المنزل، وعلى الفور جرى نقل المصابة إلى مستشفيي الراعي الصالح ومنها إلى مستشفى جامعة المنيا، لاستكمال العلاج.

سقوط فتاة من الطابق السابع أثناء نشر الغسيل في الإسكندرية

سقطت فتاة تدعى "أسماء"، تبلغ من العمر 18 عاما، بالإسكندرية أسفل عقارها مصابة بكسور وكدمات بجميع أنحاء جسمها.

وكان أهلها أقروا أنها أثناء قيامها بنشر الغسيل بشرفة شقتها اختل توازنها، وسقطت من الطابق السابع.

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مصرع فتاة سقطت من الطابق الخامس أثناء "نشر الغسيل" في دار السلام

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا من مستشفى المبرة يفيد بوصول فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص وسؤال والدة وشقيقات المتوفاة، أكدوا أنهن يقمن بالطابق الخامس، في عمارة سكنية بنطاق دائرة القسم، وأثناء قيام المتوفاة بتعليق ملابس الغسيل في البلكونة سقطت من البلكونة، ولم يتهمن أحدا بالتسبب في الحادث.

سقوط فتاة من البلكونة أثناء نشرها الغسيل في الفيوم

تلقت مديرية أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول "فاطمة. م. م" 18 سنة، مصابة بكسر في قاع الجمجمة، إثر سقوطها من علو، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

ربة منزل تسقط من الطابق العاشر بالخصوص

أصيبت ربة منزل بإصابات خطيرة إثر سقوطها من الطابق العاشر بالخصوص، حيث تبين أنه أثناء قيامها بنشر الملابس من شرفة منزلها في الدور العاشر سقطت، ما أسفر عن إصابتها بنزيف بالبطن، وجرى تحويلها إلى مستشفى المطرية.

مصرع طالبة سقطت أثناء نشر الغسيل في البحيرة

استمرارا لسلسلة حوادث السقوط ورد بلاغ لقسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول "ح .م م" 17 عاما، طالبة، ومقيمة بحي شبرا، مصابة بجرح تهتكي بالوجه وكسور بالساقين والساعد الأيمن، ادعاء سقوط من أعلى وتوفيت عقب وصولها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب نتيجة الإصابات المشار إليها ولا توجد شبهة جنائية.

بسؤال والدها "م. م .ح" 42 عاما، عامل، قرر بأنه أثناء قيام نجلته المذكورة بنشر الغسيل ببلكونة الشقة بالطابق السابع علوى، اختل توازنها وسقطت أرضاً، ما أدى لإصابتها التي أودت بحياتها.